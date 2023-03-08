Ek zam belli oldu! Hem asgari ücretli hem emekli sevinçten çıldıracak

Hem asgari ücretli hem de emekliye müjde. Ek zam geliyor. Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor. Ek zam geliyor. Memur ve emekliye ek zam tarihi belli oldu. Uzmanlar asgari ücretli ve emekliye bayram ettirecek haberi verdi. Milyonlar o tarihte rahat bir nefes alacak. İşte ek zam tarihleri…

Memur, emekli, asgari ücretli milyonlarca kişi maaşlarının değişeceği tarihi merakla bekliyor. Çünkü yılbaşında verilen maaş zamları hızla yükselmeye devam eden enflasyon karşısında adeta eridi bitti. Bu sebeple de ek zam beklentisi oluştu. Hem memur, hem emekli hem de asgari ücretli seçim öncesi gelecek bir zam açıklamasına gözünü çevirdi. Peki ek zam var mı? Memur ve emekliye ek zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

ARA ZAM İDDİALARI

Yaklaşan genel seçimler öncesinde ara zam iddiaları başkent kulislerinde konuşulmaya başladı. İlk zam haberi emekliler için geldi. İddiaya göre Ak parti tarafından yılbaşında emekli maaşlarına yapılan zam yüzde 45 olarak planlanıyordu. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 30 zam yaptı. Kalan yüzde 15 zam oranının ise seçim öncesi emekliye müjde olarak verileceği düşünülüyor.

Memur ve asgari ücretli için de ek zam iddiaları gündemde. Ancak şu anda kesin bir tarih verilmedi. Ak parti 10 Mart tarihinde seçim programını açıklayacak. Ek zam ile ilgili detayların da bu tarihlerden itibaren belli olması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI VAR MI?

Merakla beklenen diğer bir haber ise bayram ikramiyesi zammı. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve dul ve yetim aylığı alanlara verilen bayram ikramiyesi için de zam iddiaları gündemde. Bu konuda da emekliyi sevindirecek haberler var. İlk iddialara göre emekli bayram ikramiyesi iki katından fazlaya çıkacak. Yani her bayram öncesinde 2500 TL bayram ikramiyesi ödemesi gündemde. Buna ek olarak en düşük emekli maaşının bayram ikramiyesi olarak verileceği de öne sürülüyor. İlerleyen günlerde Ak Parti hükümeti tarafından açıklama yapılması bekleniyor.