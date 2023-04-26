Ehliyeti olanlar aman dikkat! O tarihe kadar ödenmezse

B sınıfı ehliyet sahibi olan vatandaşlar için önemli bir açıklama geldi. Açıklama milyonlarca araç kullanan vatandaş için büyük öneme sahip. Ehliyet sahibi olan vatandaşların bunu yapmaması halinde cezaya kalmaları olası.



B sınıfı ehliyeti olan ve araç sahibi olan tüm vatandaşları ilgilendiren açıklamada yapılması gereken ödemeler belirtildi. Tarih olarak ise son olarak Temmuz ayı gösterildi. Ödemesini unutan, geciktiren ya da yapmayan ehliyet sahiplerinin başı ağrıyacak. İşte ehliyeti olanların mutlaka yapması gereken o ödemeye dair ayrıntılar haberimizde...



2023 TEMMUZ ÖDEMESİ GELİYOR



Aracı olan ve ehliyete sahip vatandaşlar için 1 yıl içinde iki kere yapılan ödemelere dair hatırlatma açıklaması geldi. Açıklama doğrultusunda Ocak ve Temmuz aylarında yapılan MTV ödemelerinin Temmuz 2023 tarihinin yaklaştığı belirtildi. MTV ödemelerini Temmuz ayında yapmayanların ise cezaya tabii olacakları belirtildi. 2023 MTV ne kadar? Sorusu da hızla araştırılmaya başlandı.



2023 MTV ÖDEMELERİ NE KADAR?



2023 MTV ödemeleri ise 122,9 oranında arttırılmak yerine yüzde 61,5 oranında zamlandı. Buna göre ise ehliyet sahibi vatandaşların ödeyeceği en az MTV 219 TL olurken, en çok ise 101.153 TL olarak belirlendi.



2023 yılında Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştirilecek olan ödemeler için araçların özellikleri göz önüne alınacak. Burada ilk temsil tarihi, araç yaşı, motor silindir hacmi gibi özellikler göz önüne alınacak. Bu sebeple de her araç sahibi için MTV ödeme miktarı farklılık gösterecek.



GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA



Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği açıklamada ise MTV ödemelerinin ayrıca anlaşmalı bankalardan 02.00 ila 23.45 aralığında da gerçekleştirilebileceği belirtildi. Daha önceki senelerde ödenmeyen borçlar içinse https://ivd.gib.gov.tr/ ekranından öğrenilerek ödemelerin tamamlanabileceği vurgulandı.