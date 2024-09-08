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Eğitim Masrafları Uçtu: İlkokul Öğrencisinin Yıllık Masrafı 56 Bin TL’yi Aştı

Yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin okul alışverişleri tamamlanırken, eğitim masraflarındaki artış dikkat çekiyor.

Eğitim Masrafları Uçtu: İlkokul Öğrencisinin Yıllık Masrafı 56 Bin TL’yi Aştı

Türkiye’nin 2018’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişinden bu yana eğitim masrafları %738 oranında arttı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, öğrenci masraflarını detaylı bir şekilde hesapladı ve ilkokul öğrencilerinin yıllık masrafının bu yıl 56 bin 84 TL’ye ulaştığını açıkladı.

Kırtasiye Ürünleri 11 Kat Arttı

2018’de 6.691 TL olan ilkokul öğrencisinin eğitim masrafları, 2024’te 56.084 TL’ye çıkarak %738 oranında bir artış gösterdi. Bu süreçte kırtasiye ürünleri masrafları %1.088, giyim masrafları %1.163, ulaşım masrafları %851 ve beslenme masrafları %416 oranında arttı. Örneğin, 2018’de 24,9 TL olan öğrenci çantası bu yıl 379 TL'ye yükseldi. Kalem kutusu 3,9 TL’den 79 TL’ye, silgi seti 5,95 TL’den 59 TL’ye, büyük defter 6,5 TL’den 59 TL’ye ve kurşun kalem seti 2,5 TL’den 29,5 TL’ye çıktı.

Servis Ücretleri 40 Bin TL'yi Geçti

Giyim ürünlerinin fiyatları da ciddi oranda arttı. Eşofman takımı 800 TL, ayakkabı ve uzun kollu hırka 600 TL, pantolon ise 450 TL oldu. Öğrencinin yıllık servis maliyeti ise 4.275 TL’den 40.671 TL’ye yükseldi.

Ekonomik Krizin Faturası

Cevdet Akay, küçük bir beslenme menüsünün fiyatının 2.010 TL’den 10.380 TL’ye çıktığını belirterek ekonomik krizin sorumlusunu iktidara yükledi. “İhtiyaçları karşılanmayan evlatlarımız eğitimlerinden geri kalıyor,” diyen Akay, AKP hükümetinin her yaş grubundan insanı mağdur ettiğini ve “7 yaşındaki evladımıza da 70 yaşındaki emekli büyüklerimize de sefaleti layık gördüğünü” ifade etti.

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