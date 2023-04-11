GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Eğitim alan gençlere maaş bağlanıyor! Başvurular başladı

Eğitim alan gençler için devlet destekli maaş bağlanıyor. Aylık olarak yapılacak ödemeler için başvurular başladı. İşte devletten eğitim alan gençler için yapılacak ödemenin detayları...

Eğitim alan gençlere maaş bağlanıyor! Başvurular başladı

Devlet tarafından sık sık çeşitli projeler kapsamında vatandaşlara ve özellikle de gençlere destek programları sunuluyor. Hükümetin destek verdiği projeler kapsamında ev hanımları, gençler, girişimciler ve birçok vatandaş destekleniyor. 1 Nisan 2023 itibariyle zam yapılan bu proje de yine gençlere destek ve istihdam sağlamak amaçlı sürdürülüyor. 


Hükümetin desteklediği mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi programları kapsamında 18 ila 29 yaş arasındaki tüm gençler hem meslek öğreniyor hem de maaş alabiliyor. Devletin desteklediği program kapsamında 500.000’den fazla genç ödemelerden yararlanıyor. Peki, işbaşı eğitim programı başvurusu nasıl yapılır? Mesleki eğitim programı ödemesi ne kadar? İşte mesleki eğitim programlarına dair tüm detaylar... 


84.216 TL ÖDEME ALINACAK 


Devletin önayak olduğu proje kapsamında işbaşı eğitim programlarından gençler günlük olarak ödemelerini almaktadır. Aylık yapılan ödemelerin miktarı ise en az 51 bin TL’yi bulmaktadır. Bulut bilişim programı, siber güvenlik, kodlama ve oyun geliştirme gii alanlara giren gençlerin ise günlük 359.90 TL alacağı belirtildi. 9 ay sürecek olan ödemelerle toplamda 84 bin 216 TL hesaplara yatmış olacak.  


18 – 29 YAŞ GENÇLERE DESTEK 


Devlet, gençlere destek vererek hem meslek öğretmek hem de ekonomik anlamda ülkeye katkıda bulunmalarına önayak olmayı amaçlamaktadır. Lise, üniversite, açık öğretim öğrencileri İŞKUR kapsamında yapılan bu programlara katılım sağlayabilmektedir.  


Programlara göre eğitim süresi değişiklik göstermektedir. bilişim ve imalat için 6, muhabirlik gibi meslekler için 9, diğer programlarda ise 3 ay süreyle uygulama sürmektedir. 


İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? 


İŞKUR kapsamında süren işbaşı eğitim programı meslek sahibi olmak ve işe yerleşmek isteyen genç vatandaşlar için devletin sağladığı projelerden birisidir. Meslek öğrenilirken gençlere aynı zamanda da devletten günlük maaş yatmaktadır. İŞKUR müdürlükleri ve e-şube üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
O kişilerin EYT başvuruları geçersiz kabul edildi! Primleri iade edilecek O kişilerin EYT başvuruları geçersiz kabul edildi! Primleri iade edilecek
Asgari ücretliye rekor bayram ikramiyesi: 2023 yılında tam 8000 TL ikramiye ödemesi yapılacak Asgari ücretliye rekor bayram ikramiyesi: 2023 yılında tam 8000 TL ikramiye ödemesi yapılacak
Cumhurbaşkanından asgari ücrete doping! Ara zamda kritik oran netleşti, yeni zamlı asgari ücret açıklandı Cumhurbaşkanından asgari ücrete doping! Ara zamda kritik oran netleşti, yeni zamlı asgari ücret açıklandı
Meclisten geçti! Hane başına 1900 TL yardım parası bu hafta PTT'den ödenecek Meclisten geçti! Hane başına 1900 TL yardım parası bu hafta PTT'den ödenecek
Devletten iş arama yardımı başvurusu başladı! İş bulana kadar aylık yatırılacak Devletten iş arama yardımı başvurusu başladı! İş bulana kadar aylık yatırılacak
Aracı olanlara müjde! En az 3.000 TL cepte kalacak Aracı olanlara müjde! En az 3.000 TL cepte kalacak
SON HABERLER
O vatandaşlar 15 Nisan’da ödemeler T.C. kimliğe yatacak! E-devlet'ten kontrol edilmeli! O vatandaşlar 15 Nisan’da ödemeler T.C. kimliğe yatacak! E-devlet'ten kontrol edilmeli!
15 milyon emekliye aylık 1250 TL devlet yardımı! Temmuz'a kadar devam edecek 15 milyon emekliye aylık 1250 TL devlet yardımı! Temmuz'a kadar devam edecek
Eğitim alan gençlere maaş bağlanıyor! Başvurular başladı Eğitim alan gençlere maaş bağlanıyor! Başvurular başladı
Dar gelirliye 2500 TL fatura yardımı! Şartlar netleşti, başvurular e-Devlet’ten alınıyor Dar gelirliye 2500 TL fatura yardımı! Şartlar netleşti, başvurular e-Devlet’ten alınıyor
Gençlere müjdeyi Cumhurbaşkanı verdi! 18 yaş üstü herkese bayram öncesi 2000 TL nakit yardım Gençlere müjdeyi Cumhurbaşkanı verdi! 18 yaş üstü herkese bayram öncesi 2000 TL nakit yardım
Cumhurbaşkanından asgari ücrete doping! Ara zamda kritik oran netleşti, yeni zamlı asgari ücret açıklandı Cumhurbaşkanından asgari ücrete doping! Ara zamda kritik oran netleşti, yeni zamlı asgari ücret açıklandı
BİM 14 Nisan Cuma kataloğunda Airfryer 1.799 TL! Düdüklü tencere 429 TL! Evin tüm ihtiyaçları 14 Nisan’da BİM’de BİM 14 Nisan Cuma kataloğunda Airfryer 1.799 TL! Düdüklü tencere 429 TL! Evin tüm ihtiyaçları 14 Nisan’da BİM’de
Devletten iş arama yardımı başvurusu başladı! İş bulana kadar aylık yatırılacak Devletten iş arama yardımı başvurusu başladı! İş bulana kadar aylık yatırılacak