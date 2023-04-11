Eğitim alan gençlere maaş bağlanıyor! Başvurular başladı

Devlet tarafından sık sık çeşitli projeler kapsamında vatandaşlara ve özellikle de gençlere destek programları sunuluyor. Hükümetin destek verdiği projeler kapsamında ev hanımları, gençler, girişimciler ve birçok vatandaş destekleniyor. 1 Nisan 2023 itibariyle zam yapılan bu proje de yine gençlere destek ve istihdam sağlamak amaçlı sürdürülüyor.



Hükümetin desteklediği mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi programları kapsamında 18 ila 29 yaş arasındaki tüm gençler hem meslek öğreniyor hem de maaş alabiliyor. Devletin desteklediği program kapsamında 500.000’den fazla genç ödemelerden yararlanıyor. Peki, işbaşı eğitim programı başvurusu nasıl yapılır? Mesleki eğitim programı ödemesi ne kadar? İşte mesleki eğitim programlarına dair tüm detaylar...



84.216 TL ÖDEME ALINACAK



Devletin önayak olduğu proje kapsamında işbaşı eğitim programlarından gençler günlük olarak ödemelerini almaktadır. Aylık yapılan ödemelerin miktarı ise en az 51 bin TL’yi bulmaktadır. Bulut bilişim programı, siber güvenlik, kodlama ve oyun geliştirme gii alanlara giren gençlerin ise günlük 359.90 TL alacağı belirtildi. 9 ay sürecek olan ödemelerle toplamda 84 bin 216 TL hesaplara yatmış olacak.



18 – 29 YAŞ GENÇLERE DESTEK



Devlet, gençlere destek vererek hem meslek öğretmek hem de ekonomik anlamda ülkeye katkıda bulunmalarına önayak olmayı amaçlamaktadır. Lise, üniversite, açık öğretim öğrencileri İŞKUR kapsamında yapılan bu programlara katılım sağlayabilmektedir.



Programlara göre eğitim süresi değişiklik göstermektedir. bilişim ve imalat için 6, muhabirlik gibi meslekler için 9, diğer programlarda ise 3 ay süreyle uygulama sürmektedir.



İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?



İŞKUR kapsamında süren işbaşı eğitim programı meslek sahibi olmak ve işe yerleşmek isteyen genç vatandaşlar için devletin sağladığı projelerden birisidir. Meslek öğrenilirken gençlere aynı zamanda da devletten günlük maaş yatmaktadır. İŞKUR müdürlükleri ve e-şube üzerinden başvuru yapılabilmektedir.