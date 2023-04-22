E-Devlet'ten tüm çalışanlar kontrol etmeli! Emeklilikleri yanabilir

Milyonlarca vatandaş emeklilik günü geldiğinde rahatına bakabilmek adına bugün çalışıyor. Yaşlılık dönemlerinde emeklilik maaşlarını alarak keyifli zaman geçirmek istiyor. Ancak hizmet dökümünde o kodlar olan vatandaşların emekliliği yanabilir. E-Devlet üzerinden tüm vatandaşların sorgulama yapması emeklilik durumları açısından oldukça önemli.



Çalışan milyonlarca vatandaş emeklilik için gün sayarken o sorunla karşılaşmamak için dikkatli olmalı. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), denetimlerde bazı işyerleri için kod veriyor. Bu kodlar da orada çalışan vatandaşların emekliliğine engel olabiliyor. Peki, o kodların anlamı nedir? Sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar haberimizde...



“S, Ş, K” KODLARINA DİKKAT



SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) gerçekleştirdiği denetimlerin ardından S, Ş ve K kodları vermektedir. Bu kodların anlamları ise şu şekildedir:



S kodu verilen iş yerleri için “Sahte İşyeri” demek istenmiştir.



Ş kodu verilen iş yerleri için “Şüpheli İşyeri” belirtmesi yapılmak istenmektedir. Bu iş yerleri için incelemeler yapılacağını ifade etmektedir. Bu kodun verilmesinin ardından denetim başlar. Burada sahte sigorta bildirimleri kontrol edilmektedir. Bulunması halinde Ş kodu S olarak değişmektedir. Ardından yapılan sahte bildirimlerin iptali gerçekleştiriliyor. Bir problemle karşılaşılmaması halinde Ş kodu siliniyor.



K kodu olan işyeri ise “Kontrollü İşyeri” olarak belirtilmektedir.



“Ş” KODU OLAN SİGORTALIYA NE OLUR?



Ş kodu verilen işyerinin denetimleri sürerken, sigortalı vatandaşın hizmet dökümünde Ş kodu bulunuyorsa emeklilik isteğinde bulunabilmektedir ve bu durumda maaşı da bağlanmaktadır. Fakat hizmetlerin sahte olduğu belirlenmiş ise emeklilik hakkı kaybedilmektedir. Maaş kesilebilir ve ödenenler iade istenebilir.



Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta sigortalının fiili olarak Ş kodlu işyerinde çalışmış olduğu görülüyorsa ve SGK’ya gidip bildirirse bir sorunla karşılaşmayacaktır.



SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?



Emekliliğinizin önünde bir engel olup olmadığını görmek için e-Devlet adresine bakmanız yeterlidir. Bunun içinse https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu linkinden kontrollerinizi sağlayabilirsiniz.