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E-devlet'ten kontrol edin! 1.250 TL ödeme yatacak

E-devlet'ten kontrol edin. 1.250 TL ödeme hesaplara yatacak. Devlet vatandaşlara yatırıyor. İşte devletten yatacak 1.250 TL’nin tüm detayları...

E-devlet'ten kontrol edin! 1.250 TL ödeme yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda vatandaşlara toplamda 15.00 TL olmak üzere ödeme yapılacağı duyuruldu. Buna göre bakanlıktan başvuru yapanlara sağlanacak olan ödemeler için ise e-devlet üzerinden müracaatta bulunmak gerekiyor. 


1.250 TL AİLE DESTEK ÖDEMESİ 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın oluşturduğu sosyal yardım projesi kapsamında ihtiyacı olan hanelere yönelik düzenli ödemeler gerçekleştiriliyor. Düzenli ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşların bunun içinse e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. 12 aylık dönemler halinde vatandaşların hesaplarına yatan tutar ise 4 farklı biçimde yapılıyor. 


Vatandaşların başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirilirken bunun için bazı bilgiler isteniyor. Şartları uygun olan hanelere ise ödemeler yatıyor. 


AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru detayları paylaşıldı. Bu kapsamda yapılan Aile Destek Ödemeleri Programı’ndan faydalanacak vatandaşların öncelikle hane içindeki kişi sayısı, sosyal güvence durumları, gelir bilgileri istenmektedir.  


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Destek Ödemesi sosyal yardımından faydalanmak isteyen vatandaşların T.C. vatandaşı olmaması gerekmektedir. Mavi kartı bulunan ve 18 yaşını geçmiş vatandaşların başvuruları kabul edilmektedir. Bunlara ek olarak hane içerisinde yurt dışında çalışan ve yurt dışında borçlanan kişiler olmaması gerektiği gibi muhtar, memur ve noter de olmamalıdır. 


TOPLAM 3.750 TL AİLELERE YATACAK 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülkemizdeki ihtiyacı olan vatandaşlar için yaptığı Aile Destek Programı sosyal yardım ödemesi kapsamında hanelere göre değişiklik göstererek 800 ila 1.250 TL aralığında ödeme yatırmaktadır. Şimdi başvuru yapanlar Haziran ayına kadar toplamda 3.750 TL alabilmektedir. Mayıs 2022’de başlayan program ödemeleri en son Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.  

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