e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Birikmiş paranız olabilir, süresi var aman dikkat! - Kontrol etmek için geç kalmayın. e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir. Hemen kontrol edip parasını almayanın Hakkı Yanıyor. Bu para karşılıksız ve geri ödemesiz tamamen sizin hakkınız. Konu ile ilgili Devletten de açıklama geldi. Süresi içinde paranızı kontrol edip çekmeniz gerekiyor. Detaylar haberimizin devamında…

E-Devlet'te haberiniz bile olmadan birikmiş paranız olabilir. Süresi içinde başvuru yaparak bu ödemeyi almanız gerekiyor. Özellikle ekonomik koşulların giderek zor hale geldiği bu süreçte bu para size ilaç gibi gelecek. e-Devlet'te milyonlarca kişinin bireysel emeklilik sistemi üzerinde unuttuğu paralar var. Kontrol edilecek mekanizma belli oldu. Birikmiş paranızı hemen kullanabilirsiniz. T.C kimlik numaranızı ve şifrenizle Giriş yapın ardından e-devlet üzerinden nakit paranızı kontrol edin. İşte detaylar…

E-DEVLET'TE UNUTULAN PARAYI SORGULAYIN

Devlet geçtiğimiz yıllarda bireysel emeklilik sistemini devreye almıştı. Özellikle her ay maaşlardan kesilen paralar BES sistemi üzerinde toparlanmıştı. Ancak sonrasında sistem zorunlu olmaktan çıkarıldı. Bu sistemden haberi olmayan maaşlarından Her ay 100 TL kesinti olduğunu fark etmeyen kişiler ise şu anda birikmiş paraları olduğunu bilmiyor. Kaldırılan zorunluluk sonrasında bu paraların iade edilmesi söz konusu. O sebeple e-Devlet'ten kontrol ederek birikmiş paranız olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Yapmanız gereken şey T.C kimlik no ve şifrenizle birlikte e-devlet girişi yaptıktan sonra arama butonuna TAKASBANK yazmak. Eğer isterseniz sonrasında bireysel emeklilik sistemine para ödemeye devam edebileceğiniz gibi burada toplu olarak birikmiş olan parayı alabilirsiniz.

E-DEVLET'TE BİRİKEN PARA NASIL ALINIR?

Yukarıda belirttiğimiz gibi e-devlet üzerinden birikmiş paranızı sorguladıktan sonra bu parayı çekmek istediğinizde belirtilen IBAN bölümüne banka hesap numaranızı yazarak parayı hesabınıza aktarabilirsiniz.

ŞAHIS ÖDEMELERİNİ SORGULAYABİLİRSİNİZ

Bireysel emeklilik sistemi ödemelerinin dışında e-devlet üzerinden şahıs ödemelerini de sorgulamak mümkün. e-Devlet'ten sorgulayabileceğiniz şahıs ödemeleri şu şekilde:

4A Nakdi Tazminat Eğitim Öğretim

4B Nakdi Tazminat Eğitim Öğretim

Bağ-Kur Mahkeme Kararı ile Maaş Ödemesi

Bağ-Kur Tütün Ödemesi Bloke Konulan Emekli Maaşı

Çölyak Metabolizma Ödemesi

Emekli Hareketsiz İadesi

Emsan Devir Öncesi Emanet İade

Emzirme Yardımı Ödemesi

Geçici İşgöremezlik Ödemesi

Gelirlerden Red ve İadeler

Şahıs Diş Ödemesi

Şahıs İlaç Ödemesi

Şahıs Sağlık Yolluğu Ödemesi

Şahıs Tıbbi Malzeme Ödemesi

Tedavi Sağlık İadesi

Yine e-devlet arama butonuna bu terimleri yazarak da şahıs ödemelerini sorgulama şansına sahipsiniz.