e-Devlet'ten başvurular başladı! 5000 TL yardım ihtiyaç sahiplerinin hesabına geçiyor

E-devlet 5000 TL yardım başvuru formu açıldı. İhtiyaç sahibi kişilerin erişimine açılan başvuru formunu dolduranlara tam 5.000 TL devlet desteği verilecek. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan herkes bu formu doldurarak devletten aylık yardım alabilecek. Ancak tabii ki belirlenen şartlar doğrultusunda yardım ödemesi yapılacak. 5000 TL devlet yardımı için şartlar haberimizde…

Devletin en önemli kurumlarından biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardımı muhtaç ve dar gelirli vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri her ay düzenli olarak yapılıyor ve ihtiyaç sahibi olan herkes bu ödemelerden yararlanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım ödemesi için başvurular genellikle e-Devlet'ten ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılıyor. e-Devlet'ten başvuru yapmak isteyenlerin T.C kimlik no ve şifreleri ile giriş yapmaları ve başvuru formuna ulaşmaları gerekiyor. Başvuru formu için e-devlet arama butonuna ‘’Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu’’ yazabilirsiniz.

TÜM ŞARTLARI SAĞLAYANLAR ALACAK

Aile Bakanlığı ihtiyaç sahibi kişiler için her ay farklı destek kalemlerinde binlerce liralık ödeme sağlıyor. Bakanlığın sağladığı destek ödemeleri aylık hane başına 5000 TL'ye kadar ulaşıyor. Ancak bu desteklerden yararlanabilmek için Bakanlığın aradığı şartlara uygun olmak gerekiyor. Şu anda e-devlet üzerinden başvuru yapmak isteyenlerde aranan en önemli Kriter hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması. Bu kritere uyanlar başvuru formunu tamamladıktan sonra onay işlemlerine gönderebiliyor. Başvurularınız sadece 3 gün içinde inceleniyor ve onay SMS ile size bildiriliyor.

Aile Bakanlığı'nın bazı ödemeleri tek sefere mahsus olarak yapılırken bazı ödemeleri ise her ay düzenli olarak hesaplara geçiyor. e-Devlet başvurusu yapan kişiler düzenli ödemeleri çeşitli kriterlere göre alabiliyor. Örneğin 65 yaş üstü kişilere yaşlılık aylığı, engelli kişilere engelli maaşı, bakıma muhtaç kişilere evde bakım maaşı bağlanabiliyor. Ancak bunların tamamının özel kriterleri bulunuyor ve bunlara aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

PTT'DEN ÖDEME ALABİLİRSİNİZ

Aile Bakanlığı Sosyal destek ödemeleri genellikle PTT üzerinden yapılıyor. Ancak tabii ki öncesinde başvuru işlemlerinizi tamamlamış ve onay almış olmanız gerekiyor. Onay alanlar PTT şubelerine T.C kimlik kartları ile birlikte giderek ödemelerini alabiliyor.

Ancak başvuru sırasında Banka hesabı ya da IBAN numarası belirtmeniz halinde ödemeler banka hesabınıza da yatabiliyor. Bu durumda da bankamatik kartınızla ATM üzerinden ödemenizi alabilirsiniz.

Devlet yardımı ödemesi alabilmek için başvuru yaptığınız esnada sizden istenen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız gerekmektedir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişilerin tespit edilmesi durumunda aldıkları maaşlar kesilmekte ve o güne kadar yapılan ödemeler de yasal faizi ile birlikte Geri talep edilmektedir. Böyle bir mağduriyet yaşamak istemiyorsanız lütfen başvuru formunu tam ve doğru bir şekilde doldurun.