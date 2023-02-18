e-Devlet’ten anne babalara her ay 650 TL çocuk yardımı

Aile Bakanlığı'ndan anne babalara çocuk yardımı veriliyor. İhtiyaç sahibi aileler e-Devlet'ten başvuru yaparak çocuk yardımı ödemesini her ay düzenli alabiliyor. Zamlı çocuk yardımı ödemesi ile ilgili Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çocuklu aileler ekonomik krizde daha çok etkilemiyor. Çocukların giderleri ve eğitim masrafları aileler için ciddi bir bütçe gerektiriyor. Bu durumda da özellikle asgari ücretli çalışan kişiler çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanıyor. Neyse ki devlet bu konuda da ailelere farklı sosyal yardım ödemeleri vererek işlerini kolaylaştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı anne babalara başvuru yapmaları durumunda sosyal yardım imkanı veriyor. Bu yardım ödemeleri aylık olarak yapılıyor ve tam bir yıl boyunca devam ediyor.

Özellikle geçtiğimiz yıl Temmuz ayından bu yana popüler hale gelen Aile Destek paketi kapsamında verilen çocuk destek bileşeni de ailelerin hayatını kolaylaştıran devlet yardımı ödemeleri arasında yer alıyor. Çocuk destek bileşeni almak isteyen aileler başvuru işlemlerini e-Devlet'ten ve SYDV aracılığı ile yapabiliyor. Peki, kimler çocuk yardımı alabilir? Devletten çocuk yardımı almak için başvuru nasıl yapılır?

ÇOCUK DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET'TEN YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahibi kişilere sağladığı sosyal yardım ödemelerinden biri de çocuk yardımı ödemesi. Özellikle çocuklarının eğitim giderlerini ve okul masraflarını karşılamakta zorlanan Haneler başvuru yaparak devletten yardım alabiliyor. 12 ay boyunca devam eden çocuk destek bileşeni yardımı için başvuru işlemleri e-Devlet'ten tamamlanıyor. Çocuk destek bileşeni yardımının miktarı çocuk sayısına göre değişiyor. Ancak yardım tutarının 450 ile 650 TL arasında olduğunu söyleyebiliriz.

2023 ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ TUTARI NE KADAR?

Çocuk sahibi aileleri Aile Bakanlığı tarafından ödenen çocuk destek bileşeni için ödeme miktarları belli oldu. 2023 çocuk destek bileşeni ücretleri şu şekilde:

1-2 çocuklu haneler için 350 lira,

3 çocuklu haneler için aileler ise 450 lira,

4 çocuklu haneler için 550 lira,

5 ve daha fazla çocuklu haneler için de 650 lira.

DAR GELİRLİ AİLELERE ÖDENİYOR

Türkiye Aile Destek programı kapsamında başlayan çocuk destek bileşeni ödemeleri Dar gelirli aileler için veriliyor. Bu yardımdan yararlanmak için Kriter hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması. Devlet başka bir şart aramıyor çalışma durumuna bakalım diyor. Yani Asgari ücretli olarak çalışıyor olsanız bile bu yardım için başvuru yapmanız mümkün. Hatta asgari ücretle Çalışanlar ve emekliler çocuk destek bileşeni ödemesinin yanında Türkiye Aile Destek programı içinde başvuru yapabiliyor. Yani çalışıyor olmanız ya da düzenli bir gelirinizin bulunması önemli değil. Sadece gelir kriterine uygun olmanız yeterli. Bu durumda başvuru yaparak çocuk sayısına göre Hem çocuk destek bileceğini ödemesi alabilir hem de aile destek yardımı alabilirsiniz.

2023 AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR?

Çocuk destek bileşeni ödemelerinden faydalananların yararlanabileceği aile destek yardımı tutarı da merak ediliyor. 2023 yılında Aile Destek yardımına zam yapılmadı. En son Kasım ayında artış gösteren aile destek yardımı kişilerin gelir durumuna göre 850 ila 1250 TL arasında değişiyor.