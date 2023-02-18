GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

e-Devlet’ten anne babalara her ay 650 TL çocuk yardımı

Anne babalar e-Devlet’ten başvuru yaparak alıyor! Çocuk başına 650 TL nakdi yardım ödemesi her ay veriliyor.

e-Devlet’ten anne babalara her ay 650 TL çocuk yardımı

Aile Bakanlığı'ndan anne babalara çocuk yardımı veriliyor. İhtiyaç sahibi aileler e-Devlet'ten başvuru yaparak çocuk yardımı ödemesini her ay düzenli alabiliyor. Zamlı çocuk yardımı ödemesi ile ilgili Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çocuklu aileler ekonomik krizde daha çok etkilemiyor. Çocukların giderleri ve eğitim masrafları aileler için ciddi bir bütçe gerektiriyor. Bu durumda da özellikle asgari ücretli çalışan kişiler çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanıyor. Neyse ki devlet bu konuda da ailelere farklı sosyal yardım ödemeleri vererek işlerini kolaylaştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı anne babalara başvuru yapmaları durumunda sosyal yardım imkanı veriyor. Bu yardım ödemeleri aylık olarak yapılıyor ve tam bir yıl boyunca devam ediyor.

Özellikle geçtiğimiz yıl Temmuz ayından bu yana popüler hale gelen Aile Destek paketi kapsamında verilen çocuk destek bileşeni de ailelerin hayatını kolaylaştıran devlet yardımı ödemeleri arasında yer alıyor. Çocuk destek bileşeni almak isteyen aileler başvuru işlemlerini e-Devlet'ten ve SYDV aracılığı ile yapabiliyor. Peki, kimler çocuk yardımı alabilir? Devletten çocuk yardımı almak için başvuru nasıl yapılır?

ÇOCUK DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET'TEN YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahibi kişilere sağladığı sosyal yardım ödemelerinden biri de çocuk yardımı ödemesi. Özellikle çocuklarının eğitim giderlerini ve okul masraflarını karşılamakta zorlanan Haneler başvuru yaparak devletten yardım alabiliyor. 12 ay boyunca devam eden çocuk destek bileşeni yardımı için başvuru işlemleri e-Devlet'ten tamamlanıyor. Çocuk destek bileşeni yardımının miktarı çocuk sayısına göre değişiyor. Ancak yardım tutarının 450 ile 650 TL arasında olduğunu söyleyebiliriz.

2023 ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ TUTARI NE KADAR?

Çocuk sahibi aileleri Aile Bakanlığı tarafından ödenen çocuk destek bileşeni için ödeme miktarları belli oldu. 2023 çocuk destek bileşeni ücretleri şu şekilde:

1-2 çocuklu haneler için 350 lira,

3 çocuklu haneler için aileler ise 450 lira,

4 çocuklu haneler için 550 lira,

5 ve daha fazla çocuklu haneler için de 650 lira.

DAR GELİRLİ AİLELERE ÖDENİYOR

Türkiye Aile Destek programı kapsamında başlayan çocuk destek bileşeni ödemeleri Dar gelirli aileler için veriliyor. Bu yardımdan yararlanmak için Kriter hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması. Devlet başka bir şart aramıyor çalışma durumuna bakalım diyor. Yani Asgari ücretli olarak çalışıyor olsanız bile bu yardım için başvuru yapmanız mümkün. Hatta asgari ücretle Çalışanlar ve emekliler çocuk destek bileşeni ödemesinin yanında Türkiye Aile Destek programı içinde başvuru yapabiliyor. Yani çalışıyor olmanız ya da düzenli bir gelirinizin bulunması önemli değil. Sadece gelir kriterine uygun olmanız yeterli. Bu durumda başvuru yaparak çocuk sayısına göre Hem çocuk destek bileceğini ödemesi alabilir hem de aile destek yardımı alabilirsiniz.

2023 AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR?

Çocuk destek bileşeni ödemelerinden faydalananların yararlanabileceği aile destek yardımı tutarı da merak ediliyor. 2023 yılında Aile Destek yardımına zam yapılmadı. En son Kasım ayında artış gösteren aile destek yardımı kişilerin gelir durumuna göre 850 ila 1250 TL arasında değişiyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Milyonlarca çalışan sevinçten uçacak! Asgari ücrete ara zam geliyor, tarihi bile belli Milyonlarca çalışan sevinçten uçacak! Asgari ücrete ara zam geliyor, tarihi bile belli
Emekliye bayram öncesi ara zam müjdesi! 1.300 TL zammın tarihi açıklandı! Emekliye bayram öncesi ara zam müjdesi! 1.300 TL zammın tarihi açıklandı!
Emekli maaşı alanlar dikkat! O banka 3 yıl karşılığında 24 bin TL promosyon ödemesi yapacak Emekli maaşı alanlar dikkat! O banka 3 yıl karşılığında 24 bin TL promosyon ödemesi yapacak
Hak sahibi olan kişilere tık para! Hemen sorgulayın, 2.054 TL ödemenizi alın! Hak sahibi olan kişilere tık para! Hemen sorgulayın, 2.054 TL ödemenizi alın!
Akbank'tan emekliyi mutlu edecek duyuru! 4.200 TL, 4.850 TL, 6.250 TL, 7.000 TL trink diye emeklinin hesabına yatacak Akbank'tan emekliyi mutlu edecek duyuru! 4.200 TL, 4.850 TL, 6.250 TL, 7.000 TL trink diye emeklinin hesabına yatacak
5 L Ayçiçek yağı en ucuz o markette! Bugün başladı sadece 3 gün sürecek, sakın kaçırmayın 5 L Ayçiçek yağı en ucuz o markette! Bugün başladı sadece 3 gün sürecek, sakın kaçırmayın
SON HABERLER
25 yıllık evli misiniz? O halde pazartesi başvurun, 5.500 TL hesabınıza yatsın! 25 yıllık evli misiniz? O halde pazartesi başvurun, 5.500 TL hesabınıza yatsın!
e-Devlet’ten anne babalara her ay 650 TL çocuk yardımı e-Devlet’ten anne babalara her ay 650 TL çocuk yardımı
PTT'den 1300 TL kira desteği sağlanacak! 3 gün içinde kimlik kartıyla alabilirsiniz PTT'den 1300 TL kira desteği sağlanacak! 3 gün içinde kimlik kartıyla alabilirsiniz
5 L Ayçiçek yağı en ucuz o markette! Bugün başladı sadece 3 gün sürecek, sakın kaçırmayın 5 L Ayçiçek yağı en ucuz o markette! Bugün başladı sadece 3 gün sürecek, sakın kaçırmayın
Akbank'tan emekliyi mutlu edecek duyuru! 4.200 TL, 4.850 TL, 6.250 TL, 7.000 TL trink diye emeklinin hesabına yatacak Akbank'tan emekliyi mutlu edecek duyuru! 4.200 TL, 4.850 TL, 6.250 TL, 7.000 TL trink diye emeklinin hesabına yatacak
Bugünün en bomba haberi! Emekli bayram ikramiyelerinde şok gelişme! İki katı olacak! Bugünün en bomba haberi! Emekli bayram ikramiyelerinde şok gelişme! İki katı olacak!
Emekli maaşınız varsa bu haber size! 100.000 TL’ye kadar ödemeyi her emekli alabiliyor! Emekli maaşınız varsa bu haber size! 100.000 TL’ye kadar ödemeyi her emekli alabiliyor!
Emekliye bayram öncesi ara zam müjdesi! 1.300 TL zammın tarihi açıklandı! Emekliye bayram öncesi ara zam müjdesi! 1.300 TL zammın tarihi açıklandı!