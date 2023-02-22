e-Devlet'ten adınızı soyadınızı kontrol edin! Listede olanlara bugün 4336 TL nakit yardım yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yüz binlerce kişi tarafından alınan sosyal yardım ödemeleri ile ilgili önemli son dakika açıklaması yaptı. e-Devlet'ten liste Erişime açıldı. O listede adı soyadı olanlara 4336 TL ödeme yapılacak. Ayın 15'inde başlayan yardım ödemesi 28 Şubat tarihine kadar sürecek. Hala almadıysanız hemen listeyi kontrol edin. Adınız soyadınız Bu listede yazıyorsa T.C kimlik kartınızla PTT'ye giderek ödeme alabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemeleri başladı. Şubat ayı evde bakım maaşı ödemesi için e-devlet üzerinden liste Erişime açıldı. 22 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi içinde adını soyadınız varsa hemen PTT'ye T.C kimlik kartınızla giderek ödemenizi alabilirsiniz. Şubat ayında evde bakım maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara geçiyor. Hala başvuru yapmayanlar için de müracaat süreci devam ediyor. Peki, kimler evde bakım maaşı alabilir? Şubat ayı evde bakım maaşı kaç TL? Detaylar haberimizin devamında…

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Evde bakım maaşı alan kişiler Şubat ayı ödemelerini merakla takip ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını duyurmuştu. Aile Bakanlığı evde bakım maaşı ödemeleri 28 Şubat tarihine kadar devam edecek. 22 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi ve bakanlık tarafından açıklandı. Hemen e-devlet üzerinden ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz.

2023 ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2023 yılının başında memur maaşlarına ve emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında birçok sosyal yardım ödemesinde de artış olmuştu. Evde bakım maaşı da Şubat ayından itibaren hesaplara zamlı olarak yatan sosyal yardımlar arasında yer alıyor. Şubat ayı evde bakım maaşı geçtiğimiz Yılın 2 yarısına oranla 1000 TL zamlı olarak ödeniyor. Yani bu ay evde bakım maaşı alan kişilerin hesabına 4336 TL ödeme geçecek.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Şubat ayı evde bakım maaş ödemeleri için sorgulama yapmak isteyenler iki şekilde bu işlemi gerçekleştirebiliyor. e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama için T.C kimlik no ve şifrenizle birlikte e-devlet girişi yaptıktan sonra arama butonuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” Yazarak sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.

Evde bakım parası ödemesini Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar sms ile sorgulamada yapabiliyor. Sms ile evde bakım maaşı sorgulama işlemleri için BAKIYE yazıp 4737’e SMS gönderebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?

Evde bakım maaşı alabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygun olmak gerekiyor. Bu şartlar arasında hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması da yer alıyor. Tabii ki baktığınız kişi engelliyse tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu da talep ediliyor. Bu belgelerle birlikte Dilerseniz e-devlet üzerinden Dilerseniz de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla başvuru yaparak ödeme alabilirsiniz.