e-Devlet üzerinden müracaat edenlere 1300 TL nakit yardım! Bakanlık şartları tek tek açıkladı

Devlet, 2023 yılında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden sosyal yardım ödemelerine devam ediyor. Başvuru şartlarını taşıyan ve belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapan kişiler devletten çeşitli yardımlar alabiliyor. Son dönemlerde öne çıkan yardımlardan biri de PTT'den yapılan 1300 TL devlet yardımı oluyor. Üstelik bu yardım başvurudan 3 gün sonra onaylanıyor. Yani hızlı ve kısa sürede yardım ödemesi almak mümkün oluyor.

Aile Bakanlığı Sosyal Yardım imkanları e-devlet üzerinden ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığı ile başvuru yapanlara veriliyor. Başvuru işlemlerini yaparken Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru şekilde vermeniz gerekiyor. Yapılan incelemeler sonucunda hatalı bilgi tespit edilmesi halinde ödemeniz ne yazık ki onay almıyor. Ya da daha sonrasında yalan beyanda bulunduğu tespit edilen kişilerin yardım ödemeleri kesiliyor ve o güne kadar ödenen tutar geri talep ediliyor. Bu sebeple en başta formu doğru bilgilerle doldurmak gerekiyor.

PTT'DEN NAKİT DESTEK ALABİLİRSİNİZ

Sosyal devlet olma anlayışı ile dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilerin yanında olan devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden her ay milyonlarca kişiye sosyal yardım ödemesi veriyor. Dar gelirli ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişiler bakanlık üzerinden başvuru yaparak düzenli yardım alabiliyor. Yardım ödemeleri genellikle PTT aracılığıyla yapılıyor.

PTT'den yapılacak 1300 TL devlet yardımı için başvuru süreci başladı. Hemen başvuru yapan kişilerin onay mesajı 3 gün içinde geliyor. Devlet yardımı almak istiyorsanız acele edin çünkü başvuru süresi 28 Şubat tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar başvuru yapmak üzere e-devlet'ten form doldurabilir ya da T.C kimlik kartınızla birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına müracaat edebilirsiniz.

12 AY BOYUNCA 1300 TL NAKİT YARDIM

İhtiyaç sahibi kişiler için 12 ay boyunca düzenli olarak 1300 TL nakit kira yardımı ödemesi veriliyor. Bu ödeme evi kentsel dönüşüme giren kişilere Ve tabii ki de kirasını ödeyemeyecek durumda olan vatandaşlara sağlanıyor. Kira yardımı alabilmek için aranan şartlar arasında hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması şartı yer alıyor. 2023 yılı itibariyle asgari ücrete yapılan zamla birlikte gelir kriteri sınırı da yükseldi.

KARŞILIKSIZ VE GERİ ÖDEMESİZ VERİLİYOR

Kira yardımı 1300 TL olarak karşılıksız ve geri ödemesiz şekilde vatandaşlara sağlanıyor. Başvuru işlemlerini yapan vatandaşlar 3 gün içinde kendilerine gönderilen onay SMS’i ile birlikte PTT şubelerine giderek ödeme alabiliyor. Aynı zamanda kaymakamlıklar ve belediyeler aracılığı ile de kira yardımı başvurusu yapabilirsiniz.

Dar gelirli vatandaşa sağlanan kira yardımı ödemesi 12 ay sürüyor. Her ay 1.300 TL ödeme almak için kişilerin PTT şubelerine T.C kimlik kartları ile birlikte müracaat etmeleri gerekiyor. Yardım tutarını Böylece nakit olarak alabilirsiniz.