E-devlet üzerinden banka hesabınız sıfırlanabilir! Bu tuzağa düşmemek için mutlaka dikkat edin!

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok kişi kredi kartı kullanma mecburiyetinde kalıyor. Harcamalarını taksitlendirerek ödeme imkanı sağlamasının yanı sıra acil nakit ihtiyaçlarında da avantajlı oluyor. Ancak kredi kartı aidatı ödeyen kişiler ise dolandırıcılar tarafından takip ediliyor. Günümüzde çeşitli şekillerde vatandaşlar dolandırılıyor. Dolandırıcıların tuzağına düşmemek adına bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. İşte dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili detaylar...



Çeşitli yerlerde kredi kartı aidat iadesi reklamları veren dolandırıcılar bu şekilde vatandaşların hesaplarını tamamen boşaltıyor. Her geçen gün hesabından adına kredi çekilen vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Sahte linkler ve sosyal medya vasıtasıyla vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılarla ilgili Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ile Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, konuyla ilgili uyarılarda bulundu.



Bunlara itibar edilmemeli



Bazı reklam ve mesajlar konusunda, sosyal medyada yapılan reklamlar noktasında dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkatli olmak gerekiyor. Tüketici Hakem Heyetleri üzerinden ya da tüketici örgütleri ile çalışan yetkililerden vatandaşlar ücretsiz ve detaylı bilgi alabilmektedir. Bu kredi kartı yıllık aidat iadesi ile ilgili reklamlara bakmak yerine müşteri hizmetlerini arayarak Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilir. Bunların yanı sıra bankalar, kredi kartı kullanımı nedeniyle 150 TL’ye kadar kartlardan kesinti yapabilmektedir.



Nihat Altay, konuyla ilgili açıklamalar yaparak dolandırıcılara dikkat etmek gerektiğini vurguladı. Bu konuda dolandırılan kişilerin paralarını geri almalarının ciddi anlamda zor olduğunu vurguladı. Dolandırıcıların yakalanması halinde dahi ücretin geri alınmasının güç olduğunu belirtti.