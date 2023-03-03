GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

E-devlet üzerinden banka hesabınız sıfırlanabilir! Bu tuzağa düşmemek için mutlaka dikkat edin!

E-devlet üzerinden banka hesaplarınız sıfırlanabilir! Bu tuzağa düşmemek için mutlaka dikkat edin! İşte e-devlet üzerinden kredi kartı tuzağı ile ilgili detaylar...

E-devlet üzerinden banka hesabınız sıfırlanabilir! Bu tuzağa düşmemek için mutlaka dikkat edin!

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok kişi kredi kartı kullanma mecburiyetinde kalıyor. Harcamalarını taksitlendirerek ödeme imkanı sağlamasının yanı sıra acil nakit ihtiyaçlarında da avantajlı oluyor. Ancak kredi kartı aidatı ödeyen kişiler ise dolandırıcılar tarafından takip ediliyor. Günümüzde çeşitli şekillerde vatandaşlar dolandırılıyor. Dolandırıcıların tuzağına düşmemek adına bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. İşte dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili detaylar... 


Çeşitli yerlerde kredi kartı aidat iadesi reklamları veren dolandırıcılar bu şekilde vatandaşların hesaplarını tamamen boşaltıyor. Her geçen gün hesabından adına kredi çekilen vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Sahte linkler ve sosyal medya vasıtasıyla vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılarla ilgili Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ile Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, konuyla ilgili uyarılarda bulundu. 


Bunlara itibar edilmemeli 


Bazı reklam ve mesajlar konusunda, sosyal medyada yapılan reklamlar noktasında dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkatli olmak gerekiyor. Tüketici Hakem Heyetleri üzerinden ya da tüketici örgütleri ile çalışan yetkililerden vatandaşlar ücretsiz ve detaylı bilgi alabilmektedir. Bu kredi kartı yıllık aidat iadesi ile ilgili reklamlara bakmak yerine müşteri hizmetlerini arayarak Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilir. Bunların yanı sıra bankalar, kredi kartı kullanımı nedeniyle 150 TL’ye kadar kartlardan kesinti yapabilmektedir.  


Nihat Altay, konuyla ilgili açıklamalar yaparak dolandırıcılara dikkat etmek gerektiğini vurguladı. Bu konuda dolandırılan kişilerin paralarını geri almalarının ciddi anlamda zor olduğunu vurguladı. Dolandırıcıların yakalanması halinde dahi ücretin geri alınmasının güç olduğunu belirtti. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
SSK, BAĞ-KUR, Memur ve EYT'li emekli maaşları artıyor! Ek zam kesinleşti, TÜİK açıkladı SSK, BAĞ-KUR, Memur ve EYT'li emekli maaşları artıyor! Ek zam kesinleşti, TÜİK açıkladı
Memur ve emekli ek zamma kavuşacak! Maaşlar yüzde 6+3 zam oranına göre tek tek hesaplandı Memur ve emekli ek zamma kavuşacak! Maaşlar yüzde 6+3 zam oranına göre tek tek hesaplandı
Resmi duyuru geldi! 1-2-3 çocuğu olanlar hemen başvurun, devletten 3 Bin 295 TL nakdi destek alın Resmi duyuru geldi! 1-2-3 çocuğu olanlar hemen başvurun, devletten 3 Bin 295 TL nakdi destek alın
Meclis onayladı! PTT'den TC kimlik kartıyla 1997 TL nakit destek ödemesi verilecek Meclis onayladı! PTT'den TC kimlik kartıyla 1997 TL nakit destek ödemesi verilecek
Emekliye 9000 TL ek ödeme duyuruldu! 13,5 milyon emekli zil takıp oynayacak Emekliye 9000 TL ek ödeme duyuruldu! 13,5 milyon emekli zil takıp oynayacak
Borçlulara bayram geldi! Nefes aldıracak destek ödemesi başladı, o bankalara başvuran alacak Borçlulara bayram geldi! Nefes aldıracak destek ödemesi başladı, o bankalara başvuran alacak
SON HABERLER
PTT AVM indirimde sınır tanımadı! Abalı, Turna, Emek, Migros, Yudum, TMO Ayçiçek yağı fiyatlarında dev kampanya PTT AVM indirimde sınır tanımadı! Abalı, Turna, Emek, Migros, Yudum, TMO Ayçiçek yağı fiyatlarında dev kampanya
E-devlet üzerinden banka hesabınız sıfırlanabilir! Bu tuzağa düşmemek için mutlaka dikkat edin! E-devlet üzerinden banka hesabınız sıfırlanabilir! Bu tuzağa düşmemek için mutlaka dikkat edin!
Sabredenler muradına erdi! Vakıfbank öbür bankaları solladı! Emeklilerin ilacı geldi! Sabredenler muradına erdi! Vakıfbank öbür bankaları solladı! Emeklilerin ilacı geldi!
Ziraat Bankası’nda hesabınız varsa bu açıklama size! Yapılacak ödemeler için hemen başvurabilirsiniz! Ziraat Bankası’nda hesabınız varsa bu açıklama size! Yapılacak ödemeler için hemen başvurabilirsiniz!
Emekliye 9000 TL ek ödeme duyuruldu! 13,5 milyon emekli zil takıp oynayacak Emekliye 9000 TL ek ödeme duyuruldu! 13,5 milyon emekli zil takıp oynayacak
Nakit sorunu yaşayanlara PTT’den destek! T.C. kimlik numaranıza göre şubelerden alabilirsiniz! PTT Aktif Bank hesaplara yatıracak! Nakit sorunu yaşayanlara PTT’den destek! T.C. kimlik numaranıza göre şubelerden alabilirsiniz! PTT Aktif Bank hesaplara yatıracak!
SSK, BAĞ-KUR, Memur ve EYT'li emekli maaşları artıyor! Ek zam kesinleşti, TÜİK açıkladı SSK, BAĞ-KUR, Memur ve EYT'li emekli maaşları artıyor! Ek zam kesinleşti, TÜİK açıkladı
Tek seferde 7500 TL devlet yardımı! Bakan bu sabah Twitter'den açıkladı, bu kişiler alabiliyor Tek seferde 7500 TL devlet yardımı! Bakan bu sabah Twitter'den açıkladı, bu kişiler alabiliyor