E-devlet başvurusunu yapın 4.300 TL ödeme kapıyor! Karşılıksız verilecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verdiği birçok destekten birisi olan bu ödemeler dar gelirli ailelere Mart ayında yapılmaya devam ediyor. Peki, 4336 TL ödeme kimlere yapılacak, şartları neler? İşte tüm detaylar...



İhtiyaç sahibi olan ve dar gelirli aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ulaştırdığı bu yardımdan başvuru yapan birçok hane faydalanabilmektedir. Evde bakım maaşı olarak geçen ödemeleri ihtiyaç sahibi olan aileler alabilmektedir.



Evde bakım ödemesi nedir?



Evde bakım ödemeleri özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan hanelere verilmektedir. Ödemeler başvurunu şartını sağlayan aileler için 2023 yılında 4.336 TL olmuştur.



Evde bakım maaşını kimler alabilir?



Evde bakım maaşının ödenmesi için bazı şartlar söz konusudur. Öncelikle gerçekten ihtiyacı olan aileler için yapılan bu 4 bin 336 TL ödeme engelli raporu şartı istemektedir. Belirli bir sebepten hastalığı olan, temizlik, tuvalet ve beslenme gibi durumlarını tek başına karşılayamayan kişiler için devlet tarafından sağlanmaktadır.



Evde bakım maaşı ne zaman yatar?



Evde bakım maaşı ihtiyacı olan aileler için aylık olarak ödenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aksi söylenmedikçe ayın 15’i ila 31’i arasında yapılacaktır. Mart ayındaki ödemeleri 15’inden sonra takip edebilirsiniz. İllere göre yatma tarihleri değişiklik gösterebilmektedir.



Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?



E-devlet üzerinden evde bakım maaşının yatıp yatmadığını sorgulayabileceğiniz gibi Ziraat Katılım Bankası’ndan ödemelerinizi alıyorsanız SMS ile sorgulama yapabilirsiniz.