e-Devlet başvuruları açıldı! Devlet ihtiyaç sahiplerine 5000 TL yardım parası verecek

Devlet, e-devlet'ten başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilere yardım parası verecek. 5000 TL ödeme için detaylar aile Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu yardım için Dar gelirli ailelerin form doldurması yeterli oluyor. e-devlet sistemi üzerinden T.C kimlik no ve şifre ile giriş yaparak başvuru formunu kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Devlet desteği verilecek aileler yapılacak olan incelemelerin sonucunda belirlenecek. Ancak başvuru herkes için açık. Hemen e-devlet'ten başvuru formunu doldurarak yardım parası almak için müracaat edebilirsiniz.

HESAPLARA 5.000 TL NAKİT YARDIM YATACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni yardım duyurularını paylaşmaya devam ediyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler için açılan yardım başvuruları e-devlet üzerinden paylaşılıyor. Sosyal ve ekonomik anlamda hayatını devam ettirmekte güçlük çeken aileler başvuru yaparak yardım alabiliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile e-devlet üzerinden başvuru yapmak mümkün oluyor. Hemen T.C kimlik numarası ve şifrenizi girerek e-Devlet'ten formunuzu doldurabilir bu yardım parası için müracaat edebilirsiniz. Bunun yanında T.C kimlik kartınızla birlikte en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek de başvuru işlemlerini tamamlamanız mümkündür. e-Devlet'ten başvuru yapmak isteyen kişilerin arama butonuna “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” yazarak forma ulaşması gerekmektedir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Aile Bakanlığı, sunduğu yardım ödemeleri için belli başvuru şartları arıyor. Bazı ödemeler düzenli olarak yapıldığı için titizlikle inceleniyor. Hane başına 5000 TL'ye Varan sosyal ve ekonomik destek ödemesi için de hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin en az üçte birinden az olması gerekiyor. Hane geliri kriterine uygun olan vatandaşlar başvurudan 3 gün sonra onay alıp almadıklarını öğrenebiliyor. Cep telefonuna onay mesajı gelen Ya da aile Bakanlığı tarafından aranan kişiler aylık olarak düzenli ödeme almaya hak kazanıyor. Sosyal ve ekonomik destek ödemesi Haneler için 12 ay boyunca devam ediyor.

PTT'DEN ÖDEMENİZİ ALIN

Yaptığınız başvurunun Olumlu olarak sonuçlanması durumunda aile Bakanlığının ödeme adresi olan PTT'den T.C kimlik kartınızla birlikte ödemenizi alabilirsiniz. Kimlik kartı ile PTT şubelerine gidenler gişelerden ödeme alabileceği gibi başvuru esnasında IBAN numarası belirtmeleri halinde banka hesaplarından da ödeme alabiliyor. Eğer IBAN numarasını form doldururken verirseniz ATM'den kolaylıkla yardım parası alabilirsiniz.

HANGİ DURUMDA ÖDEMELER KESİLİYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri bazı durumlarda kesilebiliyor. Örneğin başvuru esnasında yanlış beyan veren kişilerin tespit edilmesi durumunda maaşları hak etmiş olsalar bile kesiliyor. Ya da muhtaçlık durumu ortadan kalkarsa ödemeler iptal ediliyor. Zaten muhtaçlık durumunun ortadan kalkması durumunda hak sahibi kişilerin bu durumu bakanlığa bildirmeleri gerekiyor.

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinden her ay binlerce aile faydalanıyor. Bu ödemeler başvurudan sonra 12 ay boyunca devam ediyor.