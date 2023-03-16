E-devlet başvuru ekranı açıldı! 7500 TL yardım parası almak için tek şart var

Aile Bakanlığının sosyal yardım paraları aralıksız olarak ödenmeye devam ediyor. Bakanlık, TC kimlik NO’ya göre ödemelere başladı. e-Devlet’ten hemen başvuru yapanlar tam 7500 TL’den başlayan yardım parası alacak. Aile Bakanlığı yardımları için hane içinden bir kişinin başvuru yapması yetiyor. Bakanlık, tek şartla ödemeleri hesaplara aktarıyor. Mart ayında yardım almak için hala vaktiniz var. Tek yapmanız gereken TC kimlik NO ve şifre ile e-Devlet girişi yaparak başvuru yapmak. Hemen ardından PTT’den 7500 TL yardım parası alabilirsiniz.

Yardıma muhtaç ve dar gelirli kişilere destekler sürüyor. Aile Bakanlığı yeni yardım parası duyurusunu yaptı. Şartları taşıyan kişilere bakanlıktan sosyal destek sağlanacak. Tek şartla başvuru yaparak 7500 TL’ye kadar sosyal yardım alma hakkına sahipsiniz. Başvurularınızı e-Devlet’ten ya da bakanlığa bağlı olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından hızlı şekilde yapabilirsiniz. TC kimlik NO son hanesine göre başvuru yapmak için acele edin. 12 ay boyunca düzenli ödenecek yardım için geç kalmayın.

TÜRKİYE AİLE DESTEK YARDIMI BAŞLADI

Aile Bakanlığı tarafından başlatılan son yardım olan Türkiye aile destek yardımı mart ayı ödemeleri başladı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi, Asgari ücretli, emekli kişilere tek şartla verilen aile yardımı her ay düzenli olarak hesaplara geçiyor. Aile yardımı kapsamında devletten 12 ay boyunca toplamda 7.500 TL'den başlayan Yardım almak mümkün. Aile Bakanlığı Türkiye Aile Destek paketi yardımları belirli kriterler doğrultusunda veriliyor. Aranan en önemli Kriter ise hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması. Bu şartı sağlayan herkes başvuru yaparak ödeme alma imkanına sahip oluyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILABİLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım başvuru işlemleri e-devlet'ten kolaylıkla yapılabiliyor. TC kimlik no ve şifre ile e-devlet girişi yaptıktan sonra arama butonuna sosyal yardım ve destek ödemeleri başvuru formu yazarak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz. Burada açılan formda sizden istenen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmeniz gerekiyor. Başvuruyu hane içinden sadece bir kişinin yapması yeterli oluyor. Başvuru yapanlar hemen değerlendirmeye alınırken başvurusu onaylanan kişiler de PTT'den ödemelerini hızlı bir şekilde alabiliyor. Aile Bakanlığı aile yardımı ödemeleri hane başına yapılıyor.