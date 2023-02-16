e-Devlet 10 bin TL yardım başvuru ekranı açıldı! Hemen sorgulayın, hakkınızı kaybetmeyin. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 2 deprem sonrasında 10 ilde OHAL ilan edildi. Devlet, depremden zarar gören vatandaşların yaralarına sarılması için bir takım nakdi destekler de vermeye başladı. Kahramanmaraş depreminden etkilenen depremzedeler için ilk etapta ödenecek 10.000 TL yardım başvuruları açıldı. Yardım almak isteyen vatandaşlar e-Devlet'ten sorgulama yaptıktan sonra başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. e-Devlet 10.000 TL yardım başvurusu ile ilgili her şey haberimizde…

Türkiye, 6 Şubat sabahı büyük bir felakete uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan İki büyük deprem binlerce kişiyi hayattan kopardı. Deprem felaketinin ardından 10 ilde OHAL ilan edilirken 11 İl Afet bölgesi olarak kabul edildi. Depremzedelere devlet destekleri de bugün itibariyle başladı. AFAD 10.000 TL destek başvurusu ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, AFAD 10.000 TL destek başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet 10.000 TL destek başvurusu sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde…

AFAD 10.000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

6 Şubat Pazartesi sabahı merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan İki büyük deprem felaketi peş peşe yaşandı. Depremden 10 il etkilenirken binlerce can kaybı var. Deprem sonrası bölgede OHAL ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara 10.000 TL nakit desteği sağlanacağı duyuruldu. AFAD nakit desteği ile ilgili bugün yeni bir açıklama yayınladı.

Depremzedelere verilecek 10.000 TL nakit desteği için AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem felaketi sonrasında evleri hasar gören vatandaşımız için 10 bin TL hane başı destek ödemeleri başladı. Hasar tespit çalışmaları sürerken çalışmalar bittikçe ödemeler yapılıyor. Ödemeler AFD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile yapılırken kesinleşmeyen hasar tespit verilerinden alınan ikametgah verileri dikkate alınarak yapılmaktadır.”

AFAD 10.000 TL NAKİT DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI

AFAD 10.000 nakit yardım ödemeleri de bugün itibariyle başladı. Ödeme hakkı olup olmadığını sorgulamak için vatandaşların e-Devlet'ten giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra AFAD yardım ödemesi yazarak karşınızda açılan ekrandan sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz. AFAD 10.000 TL deprem yardımı alma hakkınız bulunuyorsa başvuru formunu yine e-devlet üzerinden doldurabilirsiniz.

AFAD 10.000 TL deprem yardıma ödemesi başvuru sırasında Banka hesabı vermeniz halinde doğrudan hesap numaranıza vermemeniz durumunda ise PTT'den adınıza yatırılacaktır. TC kimlik kartı ile giderek PTT şubelerinden ödemenizi alabilirsiniz.