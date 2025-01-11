Düşük faizli konut kredisi şartları; Başvurular e-Devlet'ten

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları, dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere geniş kesimlerin heyecanını artırdı. Bu kapsamda yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle vatandaşlara cazip koşullar sunulması planlanıyor.

Konut Fiyatları Bir Gecede Yükseldi

Yeni kampanya haberi henüz resmen duyurulmadan bile, emlak piyasasında büyük bir hareketlilik yaşandı. Mynet’te yer alan bilgilere göre, bazı ilan sitelerinde ev fiyatlarının bir gecede ciddi oranda arttığı görüldü. Özellikle ilk sinyallerin alındığı gün, bazı evlerin fiyatları 500 bin TL'ye kadar yükseldi. Uzmanlar, kampanya beklentisinin konut piyasasında spekülatif hareketlere yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.



Kampanya Şartları Neler Olacak?

Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında kampanya şartları yer alıyor. "Kimler bu krediye başvurabilecek? Faiz oranları ne kadar olacak?" gibi sorular gündemde. Kulislere yansıyan bilgilere göre:

Peşinat: Yüzde 10 oranında peşinat talep edilecek.

Vade Süresi: 240 aya kadar uzun vadeli ödeme planı sunulacak.

Gelir Şartı: Haneye giren toplam gelir 40-45 bin TL’yi geçmemeli.

Şehir Farkı: Büyükşehirler ve diğer şehirler arasında farklı uygulamalar olabilir.

81 ilde uygulanacak bu projede, ihtiyaç sahibi vatandaşların öncelikli olması bekleniyor.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak ve Nasıl Yapılacak?

Yetkililer, başvuruların e-Devlet platformu üzerinden yapılacağını belirtti. Başvuru takvimi ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak. Vatandaşlar, başvuru süreci ve kampanya hakkında net bilgilere e-Devlet ve resmi açıklamalar üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: gazeteoku.com