Düşük faizli ihtiyaç kredisi çekecekler! O banka faiz oranını yüzde 1’in altına çekti!

Vatandaşlar son zamanlarda artan masrafları için ihtiyaç kredisi kullanma gereği duyabilmektedir. Vatandaşların kredi kullanırken dikkat ettiği bazı noktalar var ki özellikle geri ödemeler esnasında büyük önem taşıyor. Bu bağlamda dijital kredi çekerek uygun faiz oranlarından faydalanmak mümkün. Burgan Bank, vatandaşlara dijital uygulaması olan On Bankacılık aracılığıyla düşük faizli ihtiyaç kredisi sunmaktadır.



Burgan Bank, dijital uzantısı ON Bankacılık ile birlikte vatandaşların şubeye gitmesine gerek kalmadan kredi almasını sağlamaktadır. “Şubeye gitmeden, avantajlı faiz oranlı, masrafsız ve 36 ay vade imkanı” açıklamasıyla kampanyasını duyuran Burgan Bank, güncel faiz oranlarının bilgisini verdi.



ON Bankacılık düşük faizli ihtiyaç kredisi



Tamamen masrafsız ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için Burgan Bank, dijital uygulaması olan ON Bankacılık üzerinden kampanyasını başlattı. Bireysel ihtiyaçlar için nakit arayan vatandaşlara 36 ay taksit imkanı ile ve düşük faizlerle geri ödemeleri de tamamen kolaylaştırdı.



Düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi ON Bankacılık’ta



Yüzde 1’in altında faiz oranları ile ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlara ON Bankacılık kampanyalarını sunmaktadır. Bu kapsamda 5.000 TL’ye kadar olan krediler için 6 ay vade, 10.000 TL’ye kadar olanlar için 6 ay vade ile yüzde 0,99 faiz oranları sunmaktadır. Ayrıca 10 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için 12, 24 ve 36 ay vade seçenekleri sunmaktadır.



Ancak tüm vatandaşların özellikle bilmesi gereken nokta her bankada olduğu gibi vade sayısının artması durumunda ve kredi limitlerinin artışında faiz oranları yükselmektedir. ON Bankacılık ile faiz oranları 1,59 oranına çıkarak yine vatandaşlara uygun faizli, masrafsız ve uygun seçenekli kredi sunulmaktadır. Mobil uygulama üzerinden başvurular alınmaktadır.