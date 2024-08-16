Dünyaca ünlü kurum 2025 yılı için dolar/TL tahmini yaptı

CNBC-e'den Ahmet Bal'ın haberine göre, JP Morgan'ın Aralık 2025 için belirlediği THY'nin hedef fiyatı 494 TL iken, hisse fiyatının dolar bazında 11,8 dolara çıkması bekleniyor. Bu durum, JP Morgan'ın 2025 sonu için dolar/TL tahmininin de 41,86 TL olduğunu gösteriyor. Bankanın bir önceki tahmini ise Haziran 2025'te dolar/TL için 42,82 olarak öngörülüyordu. Bu düşüş, JP Morgan'ın dolar beklentisinin gerilediğini işaret ediyor.

THY'nin Artan Kârlılığı ve Beklentiler

Raporda, THY'nin pandemi sonrası dönemde kârlılığını önemli ölçüde artırdığı belirtiliyor. 2023 yılında ayarlanmış EBITDA marjının yüzde 28'e ulaşarak, pandemi öncesi seviyelerin iki katına çıktığı vurgulanıyor. Ancak, artan rekabet nedeniyle kârlılıkta bir normalleşme bekleniyor. Bu nedenle, 2024 ve 2025 yılları için marj beklentileri yüzde 26-29 aralığına revize edildi.

Jeopolitik Uçuş Kısıtlamaları ve THY'nin Pozisyonu

JP Morgan, THY'nin artan jeopolitik uçuş kısıtlamalarına rağmen, minimal getiri erozyonu ile pazar payı kazanmaya hazır olduğunu belirtti. Şirketin kargo gelirlerinde yüzde 37’lik bir artışla hızlı bir toparlanma gösterdiği ve bu durumun, sektördeki baskıları dengeleme potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

Riskler ve Değerleme

Raporda, THY'nin operasyonel kârlılığının yakıt fiyatlarındaki değişiklikler, döviz kurları ve küresel büyüme gibi faktörlerden etkilenebileceği belirtiliyor. Özellikle şirketin EUR ve USD'de uzun pozisyonları bulunurken, zayıf TL karşısında bu durumun risk oluşturabileceğine dikkat çekiliyor. THY'nin hisse senedi, EV/EBITDAR çarpanlarına dayalı olarak değerlendirildi ve 2025-2026 hedef çarpanları 5.0x olarak belirlendi.

Hisse Fiyatı İçin Güçlü Beklentiler

JP Morgan’ın raporunda, THY'nin özellikle zorlu endüstriyel koşullar altında bile güçlü performans sergilemesi bekleniyor. Şirketin, artan rekabet ve jeopolitik riskler karşısında yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu ifade edilirken, hisse senedinin cazip bir yatırım fırsatı sunduğu vurgulanıyor.

Derleme: Gazeteoku