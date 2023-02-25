Dul, yetim aylığı nedir? Ölüm aylığını kimler alabilir, ne zaman başlayacak?

Kahramanmaraş’taki depremden sonra Türkiye yasa boğuldu. Felaketin ardından birçok kişi eşini, çocuklarını, anne ve babasını, yakınlarını kaybetti. Öncelikle bölgede ihtiyaçların karşılanması için çok sayıda yardım tırı gönderildi. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maaş ödemelerine dair açıklamalarda bulundu. Kısa çalışma ödeneği devreye sokuldu ve depremzedelere ölüm aylığı bağlanacağı bildirildi. Konuyla ilgili Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin bilgilendirme yaptı.



Deprem, ölüm aylığı nedir?



Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara ölüm aylığı bağlanıyor. Konuyla alakalı olarak Zengin, Depremde yaşamını kaybeden kişilerin emeklilik durumlarının olması halinde yakınları olan hak sahiplerine bağlanacağını belirtti.



Vedat eden kişilerin afetten önce sigortalarının aktif olarak işliyor durumda olması halinde ise bazı şartların söz konusu olduğunu belirten Zengin, bu durumda da 1800 günlük prim ödemesinin yatırılmış olması gerektiğini vurguladı.



Hizmet dökümüne göre değişecek



4A işçi durumunda olan vefat eden kişinin 5 senelik sigorta süresi ve 900 günlük prim ödemesinin olması halinde yakınlarına maaş bağlanıyor. Zengin, bu durumun hizmet dökümüne göre farklılık gösterebildiğini belirtti.



Tarkan Zengin, 900 günlük prim koşulu ile ilgili olarak 1999 Gölcük depreminde şartların esnetilerek 360 gün yapıldığını vurguladı. Ayrıca bu depremden sonra bazı değişikler yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Zengin, bu aylıktan yararlanmak isteyen kişilerin başvurularını SGK müdürlüklerine yapması gerektiğini ve Mart ayı itibariyle ödemelerin yapılacağını ekledi.