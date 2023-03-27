Dul ve yetim aylığı alanlara zamlı ikramiye! Az önce Bakan duyurdu

Ramazan Bayramı'na doğru geri sayım devam ederken milyonlarca emeklinin beklediği Müjdeli haberi Ak Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş duyurmuştu. Bayram ikramiyesi zammı müjdesi emeklileri sevinçten havalara uçurdu. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi 2023 yılı için 2000 TL'ye yükseldi. Yani Ramazan bayramı ve Kurban Bayramı'nda emekliye toplam 4.000 TL karşılıksız bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Ama bayram ikramiyesinden faydalanacak tek kesim emekliler değil.

Emekli Bayram ikramiyesine zam haberi Sevinç çığlıkları attırırken sadece emekliler değil bu haberden dul ve yetim aylığı alanlar da memnun kaldı. Çünkü bayram ikramiyesi Emeklilerle birlikte dul ve yetim aylığı alanlara da ödeniyor. Dul ve yetim maaşı alanlar emeklilerin hak sahibi oldukları için bayram ikramiyesi almaya da hak kazanıyor. Peki dul ve yetim aylığı alanlara ne kadar bayram ikramiyesi ödenecek? Dul ve yetim aylığı alanlara zamlı bayram ikramiyesi var mı?

ONLAR DA BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YARARLANACAK

Ak Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş geçtiğimiz günlerde milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren açıklamayı yapmıştı. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen emekli Bayram ikramiyesine 900 TL zam yapıldığı ve Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına 2.000 TL olarak yatacağı duyurulmuştu. Milyonlarca emekli bu haberle birlikte sevinçten havalara uçtu. Ancak bayram ikramiyesi müjdesi sadece emekliler için gelmedi. Emeklinin hak sahibi olan dul ve yetim aylığı alanlar da bayram ikramiyesi alıyor. Ancak bu noktada kafalarda bazı soru işaretleri var. Çünkü dul ve yetim aylığı alanlar hisseli maaş alıyor. Peki, bayram ikramiyesi de hisseli mi olacak?

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi hisseli olarak değil tam olarak verilecek. Yani Ramazan Bayramı'ndan önce tam 2000 TL ikramiye ödemesi dul ve yetim aylığı alanların hesaplarına yatacak. Dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi ödemeleri T.C kimlik no son hanesine göre 15 Nisan tarihinden itibaren yapılacak.