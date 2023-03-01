Doların pik yapacağı tarih belli oldu! Elinde 1 Doları bile olanlar hemen baksın

Dolar kuru yine çok hareketli. Özellikle deprem ve Merkez Bankası faiz indirimi sonrası yükselişe geçen Dolar, bugün de yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolarda son dakika gelişmelerini uzman isimler de yorumluyor. Bu defa borcu olana kötü elinde Dolar olana iyi haber geldi. 1 Dolarınız bile varsa hemen bakın. Dolar o tarihte pik yapacak.

Dolar tahminleri ile çok konuşulan ekonomist Selçuk Geçer, elinde Dolar olanları sevinçten uçuracak, Dolar borcu olanlara ise karalar bağlatacak son dakika açıklamaları yaptı. Bir süredir yatay seyrine devam eden ancak birkaç gündür de yükselişini sürdüren Dolar Kurunu değerlendiren ünlü ekonomist, Mart ayından sonra Doları durdurmanın imkansız olduğunu söyledi. Dolar borcu olanlara son çağrıyı yapan Selçuk Geçer, bir an önce borcunuzu kapatın diyerek uyardı.

DOLARLA BORCU OLANLAR DİKKAT

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, hem Türkiye ekonomisinin son durumunu hem de Dolar kurunu değerlendirdi. Türkiye’de enflasyonun artık gerilemesinin mümkün olmadığını belirten Geçer, bu durumda Doları kontrol etmenin de artık imkansız hale geldiğini söyledi. Doların ilk durağının 28 TL olacağını da vurgulayan ekonomist, pandeminin ekonomilerde ağır hasarlar bıraktığını ancak, Türkiye’de yanlış ekonomi yönetimi ile riskin daha da arttığını dile getirdi.

O TARİHTE DOLAR PİK YAPACAK

Selçuk Geçer, Dolar kurunun patlama yapacağı tarihi de ilk kez açıkladı. Siyasi istikrarın bu şekilde devam etmesi halinde ekonominin daha da çıkmaza gireceğini belirten Geçer, Dolarda pik noktasının çok da uzak olmadığını söyledi. Ünlü ekonomist, doların rekor kırması için uzun süre beklemeye gerek olmadığını dile getirdi. Nisan ayını işaret eden Selçuk Geçer, kırılmanın o tarihte başlayacağını ancak asıl büyük patlamanın ise seçimden sonra olacağını da sözlerine ekledi.