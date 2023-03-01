GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Doların pik yapacağı tarih belli oldu! Elinde 1 Doları bile olanlar hemen baksın

Dolar borcu olan, elinde dolar olan herkesi ilgilendiriyor. Pik yapacağı tarih belli oldu. Herkes gardını alsın, beklesin. Dolar o tarihte rekor kıracak.

Doların pik yapacağı tarih belli oldu! Elinde 1 Doları bile olanlar hemen baksın

Dolar kuru yine çok hareketli. Özellikle deprem ve Merkez Bankası faiz indirimi sonrası yükselişe geçen Dolar, bugün de yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolarda son dakika gelişmelerini uzman isimler de yorumluyor. Bu defa borcu olana kötü elinde Dolar olana iyi haber geldi. 1 Dolarınız bile varsa hemen bakın. Dolar o tarihte pik yapacak.

Dolar tahminleri ile çok konuşulan ekonomist Selçuk Geçer, elinde Dolar olanları sevinçten uçuracak, Dolar borcu olanlara ise karalar bağlatacak son dakika açıklamaları yaptı. Bir süredir yatay seyrine devam eden ancak birkaç gündür de yükselişini sürdüren Dolar Kurunu değerlendiren ünlü ekonomist, Mart ayından sonra Doları durdurmanın imkansız olduğunu söyledi. Dolar borcu olanlara son çağrıyı yapan Selçuk Geçer, bir an önce borcunuzu kapatın diyerek uyardı.

DOLARLA BORCU OLANLAR DİKKAT

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, hem Türkiye ekonomisinin son durumunu hem de Dolar kurunu değerlendirdi. Türkiye’de enflasyonun artık gerilemesinin mümkün olmadığını belirten Geçer, bu durumda Doları kontrol etmenin de artık imkansız hale geldiğini söyledi. Doların ilk durağının 28 TL olacağını da vurgulayan ekonomist, pandeminin ekonomilerde ağır hasarlar bıraktığını ancak, Türkiye’de yanlış ekonomi yönetimi ile riskin daha da arttığını dile getirdi.

O TARİHTE DOLAR PİK YAPACAK

Selçuk Geçer, Dolar kurunun patlama yapacağı tarihi de ilk kez açıkladı. Siyasi istikrarın bu şekilde devam etmesi halinde ekonominin daha da çıkmaza gireceğini belirten Geçer, Dolarda pik noktasının çok da uzak olmadığını söyledi. Ünlü ekonomist, doların rekor kırması için uzun süre beklemeye gerek olmadığını dile getirdi. Nisan ayını işaret eden Selçuk Geçer, kırılmanın o tarihte başlayacağını ancak asıl büyük patlamanın ise seçimden sonra olacağını da sözlerine ekledi.

ÇOK OKUNAN HABERLER
4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu 4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu
Emekliye ek zam tarihi öne çekildi! Mart ayında 3000 TL maaşa ek ödeme yatacak Emekliye ek zam tarihi öne çekildi! Mart ayında 3000 TL maaşa ek ödeme yatacak
Promosyonunuzu hala almadıysanız şans sizden yana! 17.000 TL promosyonu duyuran banka hemen hesaplara yatırıyor! Promosyonunuzu hala almadıysanız şans sizden yana! 17.000 TL promosyonu duyuran banka hemen hesaplara yatırıyor!
Asgari ücretli, emekli, ihtiyaç sahibi! Herkese tek şartla 7500 TL – 15.000 TL nakit yardım Asgari ücretli, emekli, ihtiyaç sahibi! Herkese tek şartla 7500 TL – 15.000 TL nakit yardım
Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak
Başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapanlara en az 10 bin TL maaş bağlanacak Başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapanlara en az 10 bin TL maaş bağlanacak
SON HABERLER
Elif Çakır: “Ben bu durumdan utanıyorum, maalesef sözün bittiği yerdeyiz” Elif Çakır: “Ben bu durumdan utanıyorum, maalesef sözün bittiği yerdeyiz”
Talat Atilla: Erdoğan'ın 5 bombası! Esrarengiz Mansur Yavaş hareketlenmesinin finali! Talat Atilla: Erdoğan'ın 5 bombası! Esrarengiz Mansur Yavaş hareketlenmesinin finali!
Fuat Uğur: Bir dakika! Kimin parası kime veriliyor? Fuat Uğur: Bir dakika! Kimin parası kime veriliyor?
Yatırımcılara uzman tavsiyesi! 90 gün bekleyip 50.000 TL kazanabilirsiniz! Yatırımcılara uzman tavsiyesi! 90 gün bekleyip 50.000 TL kazanabilirsiniz!
EYT 4 madde hangileri? 1 Mart EYT yasalaştı mı? EYT ödemeleri ne zaman başlıyor? EYT 4 madde hangileri? 1 Mart EYT yasalaştı mı? EYT ödemeleri ne zaman başlıyor?
5 kg toz şeker, 3 kg çay, 5 kg kuru fasulye, 5 L TMO ayçiçek yağı! Tarım Kredi çıldırdı, hepsi şok fiyata düştü 5 kg toz şeker, 3 kg çay, 5 kg kuru fasulye, 5 L TMO ayçiçek yağı! Tarım Kredi çıldırdı, hepsi şok fiyata düştü
Garanti BBVA'dan emekliye jest! Mart ayında maaşa ek 10 bin TL ödeme yapılacak Garanti BBVA'dan emekliye jest! Mart ayında maaşa ek 10 bin TL ödeme yapılacak
SGK’dan açıklama yapıldı! Şartlara uyan kişiler düzenli 3.000 TL ödeme alacak! SGK’dan açıklama yapıldı! Şartlara uyan kişiler düzenli 3.000 TL ödeme alacak!