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Doların 14 gün sonra geleceği rakam belli oldu! Resmen uçacak, 1 Dolar 25 TL'ye yükselecek

Elinde Doları olanlar dikkat! Uzmanlar açıkladı, Dolar resmen roket takıp uçacak. Doların 14 gün sonra geleceği rakam belli oldu. Bakın 1 Dolar kaç TL olacak?

Doların 14 gün sonra geleceği rakam belli oldu! Resmen uçacak, 1 Dolar 25 TL'ye yükselecek

Döviz kurundaki dalgalanma uzun süreden beri devam ederken bugün Dolar yeni rekor tazeledi. Doların yeniden tırmanışa geçmesinin ardından uzman isimlerden de önemli açıklama geldi. 14 gün sonra Doların geleceği yeni seviye belli oldu. 1 Dolar resmen uçacak. Peki, Dolar 14 gün sonra ne kadar olacak? Dolar TL kuru nasıl olacak? İşte uzmanlardan dolar yorumları…

Dolar kuru bu sabah yeniden yükselişe geçti. Elinde Dolar olanlar ise bundan sonra yaşanacak gelişmeleri merak etmeye başladı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, elinde Doları olanlara iyi, dolar borcu olanlara ise kötü haberi verdi. Doların 14 gün sonra geleceği yeni rakam belli oldu. İşte Dolar tahminleri…

DOLARIN GERÇEK DEĞERİ 24 TL OLDU

Dolar kurunu Sabah saatlerinde yeniden artışa geçmesiyle birlikte ünlü Ekonomist Selçuk Geçer’den yeni dolar yorumları gelmeye başladı. Doların şu andaki değerinin 24 TL olduğunu belirten Ekonomist Selçuk Geçer, hükümetin kuru test seviyelerinde baskı altında tutmaya çalıştığını iddia etti. Ancak doların bundan sonrasında artışının baskılanmasının mümkün olmayacağını belirten Selçuk Geçer, Türkiye'de şu anda sıcak para imkanlarının tükendiğini bu sebeple de artık dolarda yükselişin süreceğini söyledi.

14 GÜN SONRA DOLAR KAÇ TL OLACAK?

Doların gelecek haftadan itibaren adeta roket takıp uçmaya başlayacağını belirten ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, Şubat ayı sonunda ise dolar kurunun tabelalarda da 24 TL olarak görüneceğini öne sürdü. bugüne kadar yaptığı tahminlerle birçok yatırımcıya yön veren hatta ütopik tahminleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Selçuk Geçer, bundan sonrasında doların baskı altında tutulmasının mümkün olmayacağını öne sürüyor.

Selçuk geçer gibi altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'te Dolar kuru ile ilgili benzer açıklamalar yaptı. Doların Şubat ayı sonunda 24-25 TL seviyelerine yükseleceğini iddia eden İslam Memiş, özellikle elinde doları bulunanların saklaması gerektiğini belirtirken dolar borcu olanların ise bu tarihe kadar kapatmalarının kendi yararlarına olacağını söyledi.

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