Dolarda büyük çöküş başlıyor! Ekonomistler tarih verdi, resmen dibe çakılacak

Tüm dünyada koronavirüs salgını ile birlikte başlayan ekonomik kriz Rusya Ukrayna Savaşı ile iyiden iyiye ayyuka çıkmıştı. Türkiye'de de etkilerini hissettiren ekonomik krizle birlikte dolar kurunun da yükselmesi vatandaşı Zor günlere soktu. Hükümetin yeni bir hamle yapması ve dolar kurunun düşmesi beklenirken yaklaşan genel seçimlerinde etkisiyle dolar daha da ateşlendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi de Dolar kurunu olumsuz etkiledi. Peki, bundan sonra ne olacak Dolar düşecek mi? uzmanların Dolar kuru ile ilgili çok önemli tahminleri var. Tahminlere göre dolar düşüş dönemine giriyor.

Dolar kuruna ilişkin son bilgiler ABD merkezli ekonomi yayını yapan Bloomberg'de yayınlandı. Yapılan son analizleri paylaşan internet sitesi, dolar kurunda büyük bir çöküşün başlayacağını duyurdu. ekonomik krizi de derinleştiren ve tüm dünyada enflasyonu arttıran dolar kurunun uzun bir düşüş sürecine gireceğini belirten ünlü internet sitesi doların büyük çöküşünün başlayacağını açıkladı.

DOLAR KARŞISINDA PARA BİRİMLERİ GÜÇLENECEK

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı Sonrasında uzmanlardan da dolara ilişkin yeni yorumlar geldi. Birçok Ekonomist doların düşme eğilimi içinde olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün güçlenmesi için Merkez bankalarının politikalarını sıkılaştırması gerekiyor. Eğer bu uygulanırsa neredeyse tüm para birimleri dolar karşısında güçlenecek.

Bloomberg'de yayınlanan son analizlere göre, yatırımcılar ABD'de faiz oranlarının yükselmesi sebebiyle yeniden yatırım yapmayı düşünmeye başladı. Üstelik yatırımcılarda başlayan doların değer kaybedeceği endişesi de bu düşüncede önemli bir rol oynuyor.

KRİPTO PARALAR YENİDEN DEĞER KAZANACAK

Bloomberg'de ele alınan analizlerde Kripto paralara da değinildi. Dolar kurunda düşüş başlayacak ancak Kripto paralar yeniden eski değerine kavuşacak. Analizleri değerlendiren Ruth Carson “Daha zayıf bir doların dünya ekonomisine getireceği rahatlama göz ardı edilemez. Gelişmekte olan ülkeler için ithalat fiyatları düşerek küresel enflasyonun düşmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, duyarlılık geliştikçe altından hisse senetleri ve kripto para birimleri gibi riskli varlıklara kadar her şeyin fiyatını artırması muhtemel” dedi.