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Dolar zirve yaptı; Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu?

Yatırım araçları arasında öne çıkan altın, borsa ve dolar, yatırımcılarına kazanç sağlamaya devam ediyor.

Dolar zirve yaptı; Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününe girerken dolar kuru yeni bir rekor kırarak yükselişini sürdürüyor. Euro kuru ise dalgalı seyrini korurken sterlin de yatırımcıların takibinde yer alıyor.

Dolar Rekor Tazeledi

Dolar kuru, dün yaşadığı sınırlı yükselişin ardından 35,52 TL seviyesini aşarak tarihi bir zirveye ulaştı. Bugün de yükselişini sürdüren dolar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Euro kuru ise önceki günlere kıyasla düşüş eğiliminde.

17 Ocak 2025 Güncel Döviz Kurları

ABD Doları: Alış 35,51 TL | Satış 35,54 TL

Euro: Alış 36,53 TL | Satış 36,58 TL

Sterlin: Alış 43,05 TL | Satış 43,26 TL

Döviz piyasalarında yaşanan bu hareketlilik, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları ile yakından ilişkili. Analistler, yatırımcıların piyasa verilerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor. Döviz kurlarındaki anlık değişimler, finans piyasalarındaki stratejik hamleleri doğrudan etkileyebilir.

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