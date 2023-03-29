GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Dolar ve euro yerini bulamadı! Hareketlenme devam ediyor, 29 Mart dolar ve euroda son durum

Dolar ve euro yerini bulamadı! Hareketlenme devam ediyor, 29 Mart dolar ve euroda son durum nedir? İşte 29 Mart dolar ve euro kaç TL detayları...

Dolar ve euro yerini bulamadı! Hareketlenme devam ediyor, 29 Mart dolar ve euroda son durum

Günlük olarak sınırlı biçimde yükselişine devam eden dolar dün kapanışını 19,1207 TL ile yaptı. 29 Mart 2023 dolar alış için 19,1189 TL ile başlarken, satış içinse bugün 19,1227 TL oldu. 29 Mart 2023’e euro uyanışı ise alışta 20,6983 TL olurken, satış için bugün 20,7328 TL oldu. 


29 Mart 2023 günü (Bugün), TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara ASO mart ayı toplantısında bulunup AKP ve İYİ Parti toplantılarında bulunacak. Odak noktasında ihracat ve cari fazla odaklı ekonomi ile beraber düşük faiz oranları konusunda politikalar yer alırken, bankaların kredi faaliyetlerini kısıtlaması ve düzenlemelerin faiz gelirine tahribat oluşturması kaçınılmaz gözüküyor.  


Ekonomik yönetimden şu an memnun olunduğu yönünde ifadeler olsa da Mehmet Şimşek (ekonomi eski bakanlarından ve ortodoks politikaları uygulayıcısı) ile Erdoğan geçtiğimiz haftalarda görüşme yaptığı için ekonomi politikasında bir değişim uygulaması olacak mı merak ediliyor. 


Hazineye 40 milyar TL transfer daha yapılacak

 
TCMB, dün gerçekleştirilen olağan kurulunda 2022 senesinin kar dağıtımına onay verdi. Deprem için 30 milyar TL yapılan bağıştan sonra, Hazineye 2022 karından 40 milyar TL aktarılacak. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, “Altın ve döviz dönüşümlü olan mevduat hesaplarında, teminata dair yapılan değişiklikler kapsamında tutulan TL cinsi menkul kıymetler, yabancı para cinsi zorunlu komisyon değişimi, TL cinsi mecburi karşılıklarda değiştirilen faiz maliyeti, TL reeskont senetinde bulunan liralaşma neticesindeki yükselişin bilanço üstünde etkisi şu an dengede” ifadelerine yer verdi. Peki, dövizde son durum nedir? 29 Mart dolar ve euro son durum detaylar... 


29 Mart 2023 döviz kuru 


İngiliz Sterlini şu an için 23,5790 TL, iken ABD dolarında durum 19,1227 TL. Euro ise 20,7328 TL’den takip ediliyor.  

ÇOK OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı onaylı faizsiz kredi müjdesi: 3 banka kolları sıvadı, uzun vade sayısı ile veriliyor Cumhurbaşkanı onaylı faizsiz kredi müjdesi: 3 banka kolları sıvadı, uzun vade sayısı ile veriliyor
Emekli maaşına ek ödeme için onay netleşti! Emekli maaşına ek ödeme için onay netleşti!
Emekliler, EYT'liler Bakandan size DEV müjde! 11.500 TL devlet destekli ödeme o tarihte yatacak Emekliler, EYT'liler Bakandan size DEV müjde! 11.500 TL devlet destekli ödeme o tarihte yatacak
Tahsis no son hanesine göre kontrol edin! 4A 4B 4C’li emekli için Bakan Bilgin duyuru yaptı Tahsis no son hanesine göre kontrol edin! 4A 4B 4C’li emekli için Bakan Bilgin duyuru yaptı
Asgari ücrete ara zam tarihi belli oldu! Artık 10 bin TL asgari ücret ödenecek Asgari ücrete ara zam tarihi belli oldu! Artık 10 bin TL asgari ücret ödenecek
Asgari ücret zammını ünlü ekonomist açıkladı! Tarih ve rakam verdi, öyle bir zam geliyor ki! Asgari ücret zammını ünlü ekonomist açıkladı! Tarih ve rakam verdi, öyle bir zam geliyor ki!
SON HABERLER
‘Asgari ücrete zam söz konusu değil, enflasyon düşüyor’ dendi! Asgari ücrete zam yapılmayacak mı? ‘Asgari ücrete zam söz konusu değil, enflasyon düşüyor’ dendi! Asgari ücrete zam yapılmayacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş açıklama yaptı! Gelen açıklamada 300, 400, 500 TL düşüş bahsi! Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş açıklama yaptı! Gelen açıklamada 300, 400, 500 TL düşüş bahsi!
Bankalarda faiz depremi! Banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları Bankalarda faiz depremi! Banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları
Merkez Bankası altın yükselişine ‘Dur’ dedi! Bankalara talimatlar gönderildi Merkez Bankası altın yükselişine ‘Dur’ dedi! Bankalara talimatlar gönderildi
O vatandaşlar isyan etti! 3600, 9000 prim günü ödemesine eşit maaş! Yeni tartışma alevlendi O vatandaşlar isyan etti! 3600, 9000 prim günü ödemesine eşit maaş! Yeni tartışma alevlendi
Ödemeler T.C. kimlik ile yatacak! 6000, 8000, 10000 TL hesaplara nakit yatıyor Ödemeler T.C. kimlik ile yatacak! 6000, 8000, 10000 TL hesaplara nakit yatıyor
Asgari ücret zammını ünlü ekonomist açıkladı! Tarih ve rakam verdi, öyle bir zam geliyor ki! Asgari ücret zammını ünlü ekonomist açıkladı! Tarih ve rakam verdi, öyle bir zam geliyor ki!
Dolar ve euro yerini bulamadı! Hareketlenme devam ediyor, 29 Mart dolar ve euroda son durum Dolar ve euro yerini bulamadı! Hareketlenme devam ediyor, 29 Mart dolar ve euroda son durum