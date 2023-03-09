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Dolar kurunda titreten tahmin! Duyan döviz bürosuna koşuyor

Elinde dolu olan dolara yatırım yapan vatandaşı heyecanlandıran son dakika gelişmesi. Dolar kurunda hareketlilik yaşanıyor. Yeni dolar fiyatlarını görenler döviz bürosuna koşuyor.

Dolar kurunda titreten tahmin! Duyan döviz bürosuna koşuyor

9 Mart dolar fiyatları yatırımcı ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz mevduatlarının toplamı 24 Şubat'ta 212 milyar 452 milyon dolara kadar gerilerken dolar kurunda da hareketlilik yaşanıyor. Uzmanlar elinde doları olan vatandaşa ve yatırımcıyı uyarıyor. Dolar kurunda artış sürerken birçok kişide soluğu döviz bürosunda oluyor. Peki, Dolar ne olacak? Dolarda son durum ne?

Dolar kurundaki hareketlilik yatırımcı ve vatandaşı endişelendiriyor. Elinde doları olan vatandaşlar dolara yatırım yapan vatandaşlar uzmanların yorumlarını yakından takip ediyor. Dolar kuru ne olacak, dolar yükselecek mi yoksa düşecek mi gibi birçok sorunun yanıtı merakla araştırılıyor. Dolar kurundaki hareketliliği görenler aynı zamanda döviz bürolarına da akın akın gidiyor. Peki, uzmanlar ne diyor? Dolar fiyatları düşecek mi?

DOLARDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Döviz hesapları geçtiğimiz yıl yaklaşık %65 olmuştu. Bankacılık mevduatında döviz hesaplarının Payı ise %40'a kadar düştü. 24 Şubat tarihi itibariyle döviz mevduatlarında toplam rakamın 212 milyar 452 milyon dolara kadar gerilediği görüldü. Döviz mevduatlarında Yaşanan bu düşüş vatandaşı endişelendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayınladığı nokta yayınlanan istatistiklere göre 24 Şubat haftası itibariyle bankacılık sektöründeki toplam mevduat 55 milyar 633 milyon TL artış gösterdi. Mevduat toplamı ise 9 trilyon 693 milyar TL oldu. Bankalarda TL cinsi rakamlar yükselirken yabancı para cinsinde mevduat rakamlarında %2.2 düşüş bulunuyor.

YATIRIMCILARA PANİĞE KAPILMAYIN UYARISI

Peki, Dolar kuru ne olacak düşecek mi yoksa çıkacak mı? Birçok yatırımcı ve vatandaş dolar kurunda yaşanan gerileme ile birlikte endişeye kapılarak elindeki doları satmak için soluğu döviz bürolarında alıyor. Ancak uzman isimler panik havasının doğru olmadığını söylüyor. Elinde doları olanları uyaran uzman isimler, panikle dolar satmanın yanlış olduğunu kurun ilerleyen günlerde daha da yükseleceğini savunuyor.

Hatta bazı uzmanlara göre seçim sonrasında Dolar kuru resmen patlayacak. Örneğin Ekonomist Selçuk geçer, Dolar kurunun Seçimden sonra 40 lirayı bile görebileceğini söylüyor. Bu sebeple elinde doları olan vatandaşlar satmamaları konusunda uyarılıyor.

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