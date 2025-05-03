Dolar kuru o tarihte 55 TL olacak

Raporda dolar kuru için yapılan öngörüler dikkat çekti.

Ekonomik Büyüme Tahminleri Açıklandı 📊

S&P’nin yayımladığı yeni rapora göre Türkiye ekonomisi için önümüzdeki yıllarda kademeli bir büyüme bekleniyor. Kuruluşun yıl bazlı büyüme tahminleri şöyle:

2025: %2,7

2026: %2,9

2027: %3,3

2028: %3,2

Bu veriler, Türkiye ekonomisinin orta vadede istikrarlı bir büyüme trendine gireceğini işaret ediyor.



Enflasyonun Kademeli Olarak Düşeceği Bekleniyor 📉

S&P, enflasyonda da düşüş beklentisini paylaştı. Buna göre:

2025: %33

2026: %18,3

2027: %14,2

2028: %12,7

Bu tahminler, sıkı para politikalarının etkisiyle enflasyonun kontrol altına alınacağına dair bir beklenti oluşturuyor.



Dolar Kuru 4 Yılda 17 TL Artacak mı? 🤯

Raporda en çok ses getiren bölüm ise dolar/TL kuru için yapılan öngörüler oldu. S&P ekonomistleri, kademeli yükselişin devam edeceğini belirterek şu tahminleri sıraladı:

2025: 43 TL

2026: 48 TL

2027: 52 TL

2028: 55 TL

Bu öngörüler, 2024 ortalamasına göre 17 TL’lik bir artış anlamına geliyor. Dolar kurundaki bu projeksiyon, hem yatırımcıların hem de politika yapıcıların dikkatini çekmiş durumda.



Uzman Yorumu: “Küresel Etkilerle Uyumlu Tahminler” 🌍

Ekonomi uzmanlarına göre S&P’nin yaptığı bu tahminler, Türkiye’nin mevcut mali disiplini sürdürmesi ve küresel dalgalanmalara karşı kırılganlığını azaltması halinde gerçekleşebilir. Ancak rapor aynı zamanda ekonomik reformların devam etmesinin önemine de işaret ediyor.

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