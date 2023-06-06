Dolar dibi görecek! Yatırımcılar Dikkat! Ekonomi Bakanı Şimşek’in ilk işi dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ardından, yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandı. Mehmet Şimşek gibi en çok beklenen isimlerden biri olan Şimşek, ekonominin başına getirildi. Türkiye’nin yeni ekonomi yönetimi sağlam adımlar atmaya hazırlanırken, gelecek 5 yılda enflasyonla mücadele ve toplumsal refah konularına odaklanılacağı belirtiliyor. Özellikle Şimşek’in hazırladığı kritik ekonomi eylem planıyla dolar üzerinde büyük bir darbe planlanıyor. İşte Mehmet Şimşek’in 5 yıllık ekonomi eylem planı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs’ta yapılan seçimlerle yeniden Türkiye’nin güvenini kazanarak cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, yeni kabine merakla bekleniyordu. Cumartesi gecesi yapılan açıklama ile birlikte ekonomi alanında en çok beklenen isimlerden biri olan Mehmet Şimşek göreve getirildi. Şimşek, Türkiye’nin ekonomisinin düzelmesi için büyük bir umut olarak görülüyor. Şimdi gözler Mehmet Şimşek’in 5 yıllık ekonomi eylem planına çevrildi. Önümüzdeki günlerde yapılacak kabine toplantısı öncesinde, ekonomi eylem planı sızdırıldı. Mehmet Şimşek, ekonomide büyük bir etki yaratmayı ve dolar üzerinde büyük bir darbe vurmayı planlıyor. İşte atılacak kritik adımlar…

Mehmet Şimşek’ten Gelen Kritik Mesajlar Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski bakan Nurettin Nebati’den görevi devraldıktan sonra yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Şimşek’in açıklamalarında dikkat çeken noktalar arasında, toplumsal reformların artırılması, tutarlılık ve öngörülebilirlik yer alıyor. Mehmet Şimşek, makro finansal istikrarı önceliklendireceklerini ve Türkiye ekonomisinin yeniden sağlam bir zemin üzerine oturması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, orta vadeli program çalışmalarına hızla başlayacaklarını da dile getiriyor.

KRİTİK EKONOMİ EYLEM PLANI SIZDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimin ardından AK Parti’nin Türkiye Yüzyıl’ı için doğru adımlar başlıklı beyannamesini açıkladı. Mehmet Şimşek’te dün yaptığı açıklamasında benzer ifadeleri kullandı. Türkiye’nin Orta vadeli programı hedeflere ulaşılması için hayata geçirilecek projeleri ve takip edilecek yol haritasını belirlendi. Yeni ekonomi yönetimi bu plan hakkında açıklama yapacak.

YENİ KABİNE YARIN TOPLANIYOR

Yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilecek olan yeni cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı, büyük önem taşıyor. Toplantı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik açıklamalarda bulunacaklar. Bu açıklamaların dolar kurunu yeniden şekillendireceği öngörülüyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, yeni müjdelerin de yer aldığı iddia ediliyor. Kabine toplantısının döviz kurlarını nasıl etkileyeceğini ise yarın göreceğiz. Bu önemli toplantı, ekonomi alanında büyük bir beklenti yaratmış durumda.