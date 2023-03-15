GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Dolar dengeyi buldu, altın geriledi! İslam Memiş ‘Düşüşler kalıcı değil’

Dolar dengeyi buldu, altın fiyatları gerilemeye başladı! İslam Memiş, detaylı açıklamalarda bulundu! İşte güncel altın fiyatları ve altında son gelişmeler...

Dolar dengeyi buldu, altın geriledi! İslam Memiş ‘Düşüşler kalıcı değil’

ABD’de Silikon Vadisi Bankası’na dair endişelerin son bulmasıyla birlikte borsalar tekrar güçlerini toplardı ve dolar da yeniden dengesini bulmaya başladı. Dolardan etkilenerek atak yapan altın tekrar geriledi. İslam Memiş ise altına dair son gelişmelerle ilgili yorumlarda bulunarak durmadan yükseleceği tarihi yatırımcılara verdi. Peki altın ne zaman yükselecek? Altın en yüksek seviyeye ne zaman çıkacak? 15 Mart altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, ata altın fiyatları nedir? İşte 15 Mart 2023 altın fiyatları... 


İslam Memiş durmadan artacağı tarihi söyledi 


Altın piyasalarındaki ani ve anlık dalgalanmalar yatırımcılarında kafa karışıklığına neden olabiliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuyla alakalı, “Gümüş ucuz kalmayı sürdürüyor. Orta ve uzun vadede değerinin altında kaldı. 23 doları aşarsa, önü açık olacak.” diyerek gümüşün durumuyla ilgili yorum yaptıktan sonra altındaki son durumları değerlendiren şu cümleleri ekledi: 


“ONS altın ve gram altın fiyatlarında yükseliş için üzülmemek gerekiyor. Bir kere daha alım fırsatı olacağını öngörüyorum. Haftalardır yükseliş ve düşüşler aldatmaca ve kalıcı değil. Yıl sonu alım fırsatını verecek ve sonra durmadan bir yükselişe geçecek. Özellikle Haziran sonrasında.”  


15 Mart 2023 güncel altın fiyatları 


Dün yükselişe geçen altın fiyatları bir miktar geriledi. 15 Mart 2023 ONS altın fiyatı 1901 dolar olarak güne başladı. Peki, gram altın fiyatı, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 


15 Mart gram altın fiyatı 


Dün 1.180 civarına artış gösteren gram altın, 15 Mart itibariyle satışta 1.162,29 TL olurken, alışta 1.162,45 TL oldu. 


15 Mart çeyrek altın fiyatı 


Güncel çeyrek altın fiyatı ise alış için 1.918 TL iken, satış için 1.937 TL’yi gösterdi. 


15 Mart yarım altın fiyatı 


Güncel yarım altın fiyatı alımda 3.836 TL olurken, satım için 3.875 TL oldu. 


15 Mart tam altın fiyatı  


Bugün güncel tam altın fiyatı alım için 7.648 TL’yi gösterirken, satım için 7.720 TL’yi gösterdi. 


15 Mart Cumhuriyet altını fiyatı 


Cumhuriyet altını güncel fiyatları alış için 7.803 TL olurken, satış için 7.921 TL oldu.  


15 Mart ata altın fiyatı 


Ata altının güncel fiyatı alış olarak 7.852 TL iken, satış olarak 7.919 TL’yi gösterdi. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli ek zam bekliyordu! Oranlar açıklandı, ek zam, enflasyon artışı ve intibak zammı kesinleşti Emekli ek zam bekliyordu! Oranlar açıklandı, ek zam, enflasyon artışı ve intibak zammı kesinleşti
Emekliye ek zam 2023 son dakika! SSK, BAĞ-KUR emeklisi kök maaş 7000 TL oluyor Emekliye ek zam 2023 son dakika! SSK, BAĞ-KUR emeklisi kök maaş 7000 TL oluyor
Asgari ücretli, EYT'li ve eski emekliye piyango vurdu! Ek zamlı ödemeler o tarihte hesaplara yatacak Asgari ücretli, EYT'li ve eski emekliye piyango vurdu! Ek zamlı ödemeler o tarihte hesaplara yatacak
Nisan ayında EYT'li ile eski emekliye 9000 TL karşılıksız ödeme var! 3 yıllık peşin ödeniyor Nisan ayında EYT'li ile eski emekliye 9000 TL karşılıksız ödeme var! 3 yıllık peşin ödeniyor
Dar gelirliye PTT'den yardım parası! Aylık 1.250 TL ödeme her eve girecek Dar gelirliye PTT'den yardım parası! Aylık 1.250 TL ödeme her eve girecek
3 kamu bankası ortak açıklama yaptı! 30.000 TL kredi desteği 3 gün içinde hesapta 3 kamu bankası ortak açıklama yaptı! 30.000 TL kredi desteği 3 gün içinde hesapta
SON HABERLER
5 gün içinde paranız yatacak! T.C. kimlik numarasına göre SMS’le başvurularınızı yapın! 5 gün içinde paranız yatacak! T.C. kimlik numarasına göre SMS’le başvurularınızı yapın!
En yüksek o banka ödeyecek! 4A, 4B, 4C’li ve EYT'liye 25 bin TL promosyon geliyor En yüksek o banka ödeyecek! 4A, 4B, 4C’li ve EYT'liye 25 bin TL promosyon geliyor
Asgari ücretli de seçim zammı alacak! Sevinçten uçuran haber ilk ağızdan geldi Asgari ücretli de seçim zammı alacak! Sevinçten uçuran haber ilk ağızdan geldi
Dolar dengeyi buldu, altın geriledi! İslam Memiş ‘Düşüşler kalıcı değil’ Dolar dengeyi buldu, altın geriledi! İslam Memiş ‘Düşüşler kalıcı değil’
Aile Bakanlığı her haneye 12 ay verecek! Her ay 2393 TL maaş hesaplara yatacak Aile Bakanlığı her haneye 12 ay verecek! Her ay 2393 TL maaş hesaplara yatacak
4A 4B 4C emeklisine yüzde 45 seçim zammı geliyor! Emeklinin hop oturup hop kalkacağı tarih verildi 4A 4B 4C emeklisine yüzde 45 seçim zammı geliyor! Emeklinin hop oturup hop kalkacağı tarih verildi
Nisan ayında EYT'li ile eski emekliye 9000 TL karşılıksız ödeme var! 3 yıllık peşin ödeniyor Nisan ayında EYT'li ile eski emekliye 9000 TL karşılıksız ödeme var! 3 yıllık peşin ödeniyor
3 kamu bankası ortak açıklama yaptı! 30.000 TL kredi desteği 3 gün içinde hesapta 3 kamu bankası ortak açıklama yaptı! 30.000 TL kredi desteği 3 gün içinde hesapta