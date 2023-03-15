Dolar dengeyi buldu, altın geriledi! İslam Memiş ‘Düşüşler kalıcı değil’

ABD’de Silikon Vadisi Bankası’na dair endişelerin son bulmasıyla birlikte borsalar tekrar güçlerini toplardı ve dolar da yeniden dengesini bulmaya başladı. Dolardan etkilenerek atak yapan altın tekrar geriledi. İslam Memiş ise altına dair son gelişmelerle ilgili yorumlarda bulunarak durmadan yükseleceği tarihi yatırımcılara verdi. Peki altın ne zaman yükselecek? Altın en yüksek seviyeye ne zaman çıkacak? 15 Mart altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, ata altın fiyatları nedir? İşte 15 Mart 2023 altın fiyatları...



İslam Memiş durmadan artacağı tarihi söyledi



Altın piyasalarındaki ani ve anlık dalgalanmalar yatırımcılarında kafa karışıklığına neden olabiliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuyla alakalı, “Gümüş ucuz kalmayı sürdürüyor. Orta ve uzun vadede değerinin altında kaldı. 23 doları aşarsa, önü açık olacak.” diyerek gümüşün durumuyla ilgili yorum yaptıktan sonra altındaki son durumları değerlendiren şu cümleleri ekledi:



“ONS altın ve gram altın fiyatlarında yükseliş için üzülmemek gerekiyor. Bir kere daha alım fırsatı olacağını öngörüyorum. Haftalardır yükseliş ve düşüşler aldatmaca ve kalıcı değil. Yıl sonu alım fırsatını verecek ve sonra durmadan bir yükselişe geçecek. Özellikle Haziran sonrasında.”



15 Mart 2023 güncel altın fiyatları



Dün yükselişe geçen altın fiyatları bir miktar geriledi. 15 Mart 2023 ONS altın fiyatı 1901 dolar olarak güne başladı. Peki, gram altın fiyatı, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...



15 Mart gram altın fiyatı



Dün 1.180 civarına artış gösteren gram altın, 15 Mart itibariyle satışta 1.162,29 TL olurken, alışta 1.162,45 TL oldu.



15 Mart çeyrek altın fiyatı



Güncel çeyrek altın fiyatı ise alış için 1.918 TL iken, satış için 1.937 TL’yi gösterdi.



15 Mart yarım altın fiyatı



Güncel yarım altın fiyatı alımda 3.836 TL olurken, satım için 3.875 TL oldu.



15 Mart tam altın fiyatı



Bugün güncel tam altın fiyatı alım için 7.648 TL’yi gösterirken, satım için 7.720 TL’yi gösterdi.



15 Mart Cumhuriyet altını fiyatı



Cumhuriyet altını güncel fiyatları alış için 7.803 TL olurken, satış için 7.921 TL oldu.



15 Mart ata altın fiyatı



Ata altının güncel fiyatı alış olarak 7.852 TL iken, satış olarak 7.919 TL’yi gösterdi.