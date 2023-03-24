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Dolar borcu olanlar yandı! Yükseliş durmuyor, el yakan rakamlara gidiyor! Uzman ismin uyarıları sansasyon yarattı!

Dolar borcu olanlar yandı! Yükseliş durmuyor, el yakan rakamlara gidiyor! Uzman isim uyarılarda bulundu. İşte 2023 dolar piyasalarında son duruma dair detaylar...

Dolar borcu olanlar yandı! Yükseliş durmuyor, el yakan rakamlara gidiyor! Uzman ismin uyarıları sansasyon yarattı!

Piyaslar uzmanı Selçuk Geçer’in son gelişmelerle beraber dolardaki duruma dair yaptığı açıklamalar büyük sansasyon yarattı. Selçuk Geçer, yaptığı açıklamalarda doların 19’a çıkmasının şu an hiçbir şey olmadığını, 25 TL’ye çıkacağını duyurarak tartışmalara sebep oldu. Peki, 24 Mart 2023 dolar ne kadar? Dolar ne zaman en fazla yükselecek? İşte dolara dair tüm detaylar... 


Dolar piyasalarında son durum 


Geçen haftalarda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) bir faiz arttırım kararına gitti. Tüm piyasaları alt üst eden bu karardan sonra TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) ise faiz düşüşünün ardından sabitleme kararı alarak dolarda 18 seviyelerini uzun bir zaman sonra korumaya çalıştı. Ancak dolar 19’a artış gösterdi. Uzman isim ise bunun daha iyi günler olduğunu söyledi. 


Selçuk Geçer, dolar borcu olanlar için o tarihte çok zor zamanlar beklediğini söyledi. 19’a artış gösteren ve daha fazla artıp artmayacağı merak edilen dolar için Piyasalar Uzmanı Selçuk Geçer, “19 ile sınırlı kalmayacak 25 seviyelerine çıkacak” ifadelerine yer verdi. 


Dolar 25 TL’ye koşuyor! 


Ekonomist Geçer, Türkiye’deki seçimleri işaret ederek, sürpriz bir artışın Türkiye’yi beklediğini belirtti. FED yüzde 25 faiz artışını doğru tahmin eden Ekonomist Selçuk Geçer, kabus senaryoyu anlattı. 


Seçim öncesinde çok büyük bir artış olmayacağını düşündüğünü belirterek, 14 Mayıs’tan sonra her şeye hazır olmak gerektiğini ifade etti. 25 TL’yi aşacak dolar için seçime kadar dolar borcu olanları kapatmaları konusunda uyardı. 

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