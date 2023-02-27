Dolar borcu olan saç baş yolacak! Dolar kuru 6 TL birden artacak, geç kalmadan kapatın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın yaptığı yıllık Dolar tahmini sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Dolar kuru için kritik uyarılar yapan İslam Memiş, dolar borcu olanlara bir an önce kapatın çağrısında bulundu. Çünkü dolar kuru 6 TL birden artacak. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dolar kurunun en az 23 TL olmasını beklediğini duyurdu. İşte İslam Memiş'ten güncel dolar kuru tahminleri…

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Geçtiğimiz günlerde faiz indirimi kararıyla bir kez daha şaşkına çevirdi. 50 baz puanlık faiz indirimi yapan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi 8.50 seviyesine çekti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ve Dolar kuru tahminleri sonrasında yeni açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası yıllık bazda dolar tahminini 23 TL olarak güncellerken İslam Memiş'te dolar borcu olan vatandaşı uyardı. Ünlü Ekonomist İslam Memiş, dolarla borç yapanların bir an önce borcunu kapatması gerektiğine dikkat çekti. Çünkü dolar 6 TL birden artacak.

İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR BORCU OLANLARA UYARI

Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası altın dolar sterlin ve euro gibi para birimleri hareketlenmeye başladı. Bir süredir 18 TL seviyesinde yatay bir seyir izleyen Dolar kuru Geçtiğimiz günlerde 19 TL'ye dayandığı nokta Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası piyasalarda yeniden hareketlilik başlarken ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş yeni açıklamalarda bulundu. Yatırımcılara bu konuda yol gösteren ekonomik İslam Memiş Bankası'nın gündeminde Bu süreçten sonra faizden daha çok enflasyon olacağını vurguladı.

DOLAR 23-25 BANDINA YÜKSELEBİLİR

Özellikle deprem felaketi sonrası başlayan Kur atakları ve enflasyon rakamları nedeniyle dolar borcu olanların bir an önce kapatması gerektiğini söyleyen İslam Memiş, Merkez Bankası'nın yılsonu dolar tahmininin 23 TL'ye kadar yükseldiğini dile getirdi. Dolar kurunun 25 TL olarak da öngörüldüğünü belirten ürünler ekonomisi, piyasalardaki farklılık nedeniyle kapının aralandığını Ve bu seviyelerin çok yakın olduğunu dile getirdi.

O TARİHTEN İTİBAREN DURDURULAMAZ

Altın ve para piyasaları uzmanı izlenmemiş dolar kurunda patlama için tarihte verdi. yaklaşan genel seçimleri işaret eden İslam Memiş, Haziran ayından itibaren dolar kurunun baskılanmasının mümkün olmayacağını dile getirdi. O sebeple yatırımcıyı ve vatandaşı uyaran ünlü Ekonomist, yatırım yapmak isteyenlerin bugünleri değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekerken dolarla borcu olanların ise Haziran ayına kadar kapatması gerektiğini vurguladı. Geç kalmadan dolar borcunuzu kapatın çünkü Haziran ayından itibaren Dolar kuru 23-25 TL seviyelerine kadar yükselebilir.

YATIRIM YAPMAK İÇİN GÜMÜŞÜ TERCİH EDEBİLİRSİNİZ

Vatandaşlara yatırım tavsiyesi de veren ünlü Ekonomist İslam Memiş Gümüş yatırımının da akıllı bir yatırım olabileceğini söyledi. Ekonomist İslam Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Gümüş ons 22,50’den 21,30’a geriledi; 20,50 destek ve dip. Doları olanların dip seviyelerinden orta ve uzun vade için yine fırsat yakaladığını gördük. TL karşılığında ise her şeyin ucuz olduğunu söyleyebilirim. Euro, Sterlin, Altın ve Gümüş diplerde geziniyor. Yükselişler fırsat vermeden agresif olabilir, dikkat!”