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Dolar arttı, Türkiye vuruldu! Büyüme beklentisi yerini cari açığa bıraktı! Merkez Bankası’ndan açıklamalar

Dolar arttı Türkiye vuruldu! Büyüme beklentisi beklenirken cari açık geldi. Merkez Bankası açıklamalarda bulundu. İşte Merkez Bankası açıklama detayları...

Dolar arttı, Türkiye vuruldu! Büyüme beklentisi yerini cari açığa bıraktı! Merkez Bankası’ndan açıklamalar

Merkez Bankası, Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre ise katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonuna dair beklentisi daha önce yapılana göre (yüzde 35,76), yüzde 2,04 artış göstererek 37,72 oldu. Mart ayında yapılan piyasa anketinde enflasyon, cari açık ve dolar beklentisi artış gösterdi. Ancak büyüme ve faiz beklentisi azaldı.  


TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası), Mart ayında gerçekleştirilen piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Açıklanan anket sonuçlarında ise görülen durum 2023 sene sonu doların 22,84 TL olacağı yönündeydi, anket döneminde ise 22,91 TL oldu.  


Döviz kuru beklentisi 12 ay sonrası içinse anket dönemlerinde arka arkaya 23,10 TL ve 23,52 TL olarak gerçekleşti.  


Faiz beklentisi kayboldu 


Yapılan ankete katılım sağlayanlar Ters-Repo ve BİST Repo Pazarı’ndaki cari ay sonu gecelik faiz oranını önceki ankete göre düşürdü. Yüzde 9 olan beklenti, Mart ayı için yüzde 8,50 oldu.  


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yaptığı anket döneminde yüzde 8,50 olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi, önceki yapılan ankette ise yüzde 9’du. 


Enflasyonda artış bekleniyor 


Ankete katılım sağlayanların TÜFE beklentisi ise önceki anket için yüzde 35,76’ydı, Mart ayı anketinde ise cari yıl sonu tüketici enflasyonu yüzde 37,72 olarak bekleniyor. 


Büyüme beklentisi azalmaya gidiyor 


Yapılan anketin katılımcıları GSYH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) beklentisinde ise Mart ayı için 3,5 beklerken, geçen ankette bu 3,6’ydı.  


Cari açık yükseliyor 


2023 büyüme beklentisi azalırken, cari açık beklentisinde son yapılan ankette artış görüldü ve geçen dönem için 30,6 milyar dolarken, son ankete göre bu 36 milyar dolar oldu. 


Bunlara ek olarak 2024 yılı anketinde cari açık beklentisi 2 dönem için sırayla şu şekilde; 21,6 milyar dolar ve 25,9 milyar dolar. 

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