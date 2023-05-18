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Dolar 35 TL olacak! Felaket tellalı Selçuk Geçer 3 gün verdi

Dolar kuruna ilişkin yaptığı yorumlar nedeniyle adı felaket tellalına çıkan Selçuk Geçer'den yeni felaket senaryosu geldi. Dolar o tarihte 35 TL olacak. Selçuk geçer dolar yorumları haberinizde…

Dolar 35 TL olacak! Felaket tellalı Selçuk Geçer 3 gün verdi

Seçim sonrası dolar kurunda hareketlilik devam ederken ünlü Ekonomist Selçuk Geçer'den de bomba dolular yorumu geldi. Dolar kuruna ilişkin yaptığı yorumlar nedeniyle adı felaket tellalına çıkan Selçuk Geçer'in yeni tahminleri dolar borcu olanları tir tir titretecek. Selçuk Geçer dolar kuruna ilişkin yeni rakama açıkladı. Doların 35 TL'yi göreceğini söyleyen Selçuk Geçer, tarihi de açıkladı. Selçuk Geçer dolar yorumları ve detaylar haberimizde…

Dolar yorumları ile sık sık gündem olan Selçuk Geçer'den seçim sonrası yeni yorumlar geldi. Özellikle yüksek tahminleri nedeniyle adı felaket tellalına çıkan Selçuk Geçer bu defa öyle bir açıklama yaptı ki yer yerinden oynayacak. Selçuk Geçer doların 35 TL olacağı tarihi açıkladı. YouTube hesabından Yeni bir video yayınlayan ve seçim sonrası döviz kurularındaki hareketliliği değerlendiren Selçuk Geçer'in açıklamaları dolar borcu olanları tir tir titretecek. İşte doların 35 TL'yi göreceği o tarih…

SELÇUK GEÇER'DEN DOLAR UYARISI

Seçim sonrası sessizliğiyle dikkat çeken Selçuk Geçer sosyal medya hesabından yeni dolar yorumları videosunu paylaştı. Bugüne kadar yaptığı yüksek tahminler nedeniyle adı felaket tellalına çıkan Selçuk geçer 35 TL tahminini yeniden de yeniledi. Selçuk geçer, "Asgari ücretin yıllar içinde dolar bazında hikayesi" başlıklı videosunda Kritik uyarılarda bulundu nokta Seçimden sonra dolar kurunun 35 TL'yi göreceğini söyleyen Selçuk geçer, dolar borcu olan vatandaşlara da ekstra uyarı yaptı.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları uyaran Selçuk Geçer dolar kuruna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

ABD’de aniden gelişecek çok yüksek bir enflasyon görürsek ki ortalama %8.5-9 aralığı gibi, düşük bir ihtimal de olsa o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebilir. Dolar endeksi bugün 0.225 yükselişle güne başladı. Yeni haftada 106.135 seviyesinden de işlem görüyor. Dolar 35 TL olacak. Görünen o ki ABD enflasyonu frenlemiş gibi. Önümüzdeki aylarda ki ortalama 3-4 ay olabilir bu süreç dolar değer kaybederken Türkiye’de yükselmeye devam edecek.

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