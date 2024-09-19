Dolar 10 gün sonra bu rakama çıkacak!

Anket, ekonomik göstergeler ve para politikaları hakkında önemli veriler sunarken, özellikle döviz kurları ve enflasyon beklentileri mercek altına alındı.

Dolar/TL Paritesi Yakından İzleniyor

Merkez Bankası verilerine göre, Dolar/TL paritesi Eylül ayı itibarıyla 33.97 TL seviyesinde seyrediyor. Piyasa katılımcılarının görüşlerine göre, dolar kurunun ay sonuna kadar 34.46 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu beklenti, mevcut kur üzerinden yapılan analizlerle şekilleniyor.

Enflasyon Beklentileri Yıl Sonu İçin %43,14’e Yükseldi

Ankete göre, yıl sonu enflasyon tahmini %43,14 olarak belirlendi. Bu rakam, ekonomik istikrar ve fiyat istikrarı hedefleri çerçevesinde önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Yüksek enflasyon beklentisi, tüketici harcamaları ve yatırım kararları üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Ekonomik Büyüme Tahminlerinde Düşüş

Piyasa katılımcılarının beklentilerine göre, 2025 yılı için ekonomik büyüme tahmini %3,4 olarak güncellendi. Bu düşüş, global ekonomik belirsizlikler ve iç dinamiklerin etkisiyle şekilleniyor. Büyüme beklentilerindeki bu değişim, yatırımcılar ve politika yapıcılar için dikkate değer bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Ay Sonu Dolar Beklentisi Belirlendi

Anket sonuçlarına göre, dolar kurunun Eylül ayı sonunda 34.4602 TL'ye ulaşması bekleniyor. Bu beklenti, kısa vadede döviz piyasalarındaki dalgalanmaların devam edeceğine işaret ediyor. Piyasa katılımcıları, küresel ekonomik göstergeler ve yerel para politikalarının bu beklentiyi şekillendirdiğini belirtiyor.

Yıl Sonu ve 12 Aylık Dolar Beklentileri

Katılımcıların yıl sonu dolar beklentisi 37.1599 TL olarak belirlendi. Ayrıca, 12 ay sonrasına yönelik projeksiyonlarda dolar kurunun 42.4274 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Kaynak: Ekonomi Servisi