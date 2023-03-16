Doğalgaz faturası ödemeleri 31 Mayıs’a uzadı! 500 TL üstünde faturası gelenler başvurulara akın etti!

Doğalgaz faturasının çok gelmesinden mustarip olan binlerce vatandaşa haber geldi. İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İGDAŞ’ın 16 banka ile anlaşarak doğalgaz faturaları için ödeme kolaylığı sağladığı açıklandı. Peki, fazla gelen doğalgaz faturası ödemeleri nasıl yapılacak? İşte 500 TL’den fazla gelen doğalgaz faturalarına destek ile ilgili detaylar...



Doğalgaz faturası gelen vatandaşlar eğer 500 TL üzerinde bir ödeme ile karşı karşıya ise faturaları ödemek için başvuru yapabilecek. Ödeme yapmak konusunda zorlanan vatandaşlar için yapılan destek süresi ise 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.



Son aylarda en çok sorun yaratan fatura doğalgaz oldu. Haneler doğalgaz ödemeleri konusunda sıkışırken buna çözüm haberi geldi. Doğalgaz faturasının fazlalığından şikayet eden vatandaşlar ve fatura ödemelerinde zorlananlar için yeni düzenleme açıklandı. Açıklanan düzenleme çerçevesinde ise başvurular 31 Mayıs’a kadar uzadı.



Doğalgaz faturası desteği



Doğalgaz faturaları özellikle de kışın vatandaşların cebini yakıyor. Faturaları ödemekte ve bir yandan da ihtiyaçlara yetişmekte zorlanan vatandaşlar için ödemeleri yeni düzenleme kapsamında yapmaları sağlanıyor. Fahiş zamların gelmesi sebebiyle İGDAŞ veya İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bir karar aldı ve 16 banka ile görüştü. Alınan karar kapsamında tek seferlik faizsiz ödeme seçeneği de bulunacak. Faturaların toplu ödeme zorunluluğu olmayacak, tercihe göre taksitlendirme sağlanacak.



Hangi bankalar doğalgaz desteği verecek?



Yüksek gelen doğalgaz faturası için İGDAŞ ve İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 16 banka ile anlaştı. Bu bankalar ise şöyle:



Halkbank doğalgaz fatura taksitlendirme işlemleri için 5 taksit sunacak.

İş Bankası ve Yapı Kredi ise 4 taksit imkanı sağlayacak.



Bunlara ek olarak şu bankalar 3 taksit verecek: Alternatifbank, Albaraka, Garanti BBVA, Denizbank, Kuveyt Türk, ING Bank, QNB Finansbank, Odeabank, Türkiye Finans Bankası ve TEB.



2 taksitli olarak doğalgaz faturası ödeme seçeneğini ise Vakıf Katılım, Akbank ve Vakıfbank sunmaktadır.