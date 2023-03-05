Doğalgaz Faturası İçin Destek Ödemeleri Yapılıyor! Doğalgaz Destek Ödemesi Ne Kadar?

Kış aylarının zorlu düşünülerek ailelere bu destek ödemeleri yapılıp destek olmaya çalışılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından 2.022 yılının son 3 ayı ekim, Kasım ve aralık ayında doğalgaz faturaları için destek ödemeleri yapılmıştı. 2.023 yılı ile birlikte yine aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından sosyal yardım alan aileler için 3 ay belirlenip bu 3 ayda da doğalgaz destek ödemesinin devam edeceği belirtildi. 2.023 yılında ocak, Şubat ve mart ayına kadar bu doğalgaz destek ödemesinin aileleri ödenmeye devam edeceği açıklandı.

Bu doğalgaz destek ödemelerinin devlet tarafından geçimini sağlayamayan dar gelirli aileler için ödenmeye devam edildiği belirtildi. Bu doğalgaz ödemesi 2.500 TL’ye kadar ödenmektedir. Bu yapının ne demek ailedeki kişi sayısı ve ailenin aylık kişi başına düşen gelirine göre sosyal yardım alan aileye ödenmektedir. Devlet bu şekilde ailelerin kış aylarında geçimlerini daha rahat sağlayabilmeleri ve faturaların daha rahat ödemelerini sağlıyor. Bu sosyal destek için yeni başvuracak ailelerin devlet tarafından belirtilen şartlara uygun olmaları halinde başvurmaları gerekmektedir. Başvurusu uygun bulunan ailelere bu doğalgaz destek ödemeleri yapılacaktır. Ailelere bu sosyal destek ödemeleri kapsamında doğalgaz faturaları desteğinde 2.500 TL’ye kadar ailenin şartları göz önünde bulundurularak bu ödemeler yapılacaktır.

Doğalgaz Ödemesi Ne Zaman Yapılacak? Kimler Bu Doğalgaz Ödemesinden Faydalanabilir?



Açıklanan bu destek ödemesi ile birlikte vatandaşlar şimdi bu doğalgaz destek ödemesinin kimlerin alabileceğini ve bu destek ödemesinin ne zamana kadar yapılacağını merak ediyor. Devlet tarafından ailelere sağlanan bu doğalgaz destek ödemesini Geçtiğimiz yıl son 3 ay yeni girdiğimiz yılda da ilk 3 ayı kapsayacak şekilde ailelere ödeneceği belirtildi. Bu destek ödemesinden yararlanabilmek için devletin belirlediği şartlara uygun olmak gerekiyor. Aylık kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1 / 3’ten daha az olması gerekmektedir. İhtiyaçlarını karşılayamayan ve faturalarını ödeyemeyen aileler için devlet doğalgaz destek ödemesi yapmaktadır. Bu destek ödemesini 900 TL ile 2.500 TL arasında olduğu başvuru yapan kişilerin uygun bulunduğu takdirde bu ödemelerin onlara yapılacağı belirtildi.

Yeni yıl ile birlikte doğalgaz destek ödemeleri de arttı. Geçen yıl son 3 ayda ödenen en düşük doğalgaz destek ödemesi 415 TL olarak yapıldı. Bu yıl ile birlikte en düşük doğalgaz ödemesi 900 TL oldu. Geçen yıl en yüksek doğalgaz ödemesinin 1.150 TL olarak ödemesi yapılmıştı. Bu yıl ise en yüksek doğalgaz destek ödemesi 2.500 TL oldu. Bu doğalgaz desteğini alabilmek için faturanın Mesken abone olması gerekmektedir. Ayrıca ikamet edilen yerdeki Doğalgaz aboneliğinin faturalı bir sayaca Bağlı olarak bulunması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan ailelere devlet tarafından ödenen doğalgaz destek ödemesi yapılacaktır.

Doğalgaz Desteği İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Devlet tarafından ödenen bu doğalgaz desteği için başvuracak kişinin belirlenen kriterlere uygun olması gerekmektedir. Devletin belirlediği kriterler arasında doğalgaz aboneliğinin faturalı bir sayaca ait olması ve gelen faturanın mesken abone olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan ailelerin e devlet üzerinden veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek başvuru yapmaları gerekiyor. E devlet üzerinden başvuru yapacak kişilerin başvuru sayfasına girmeleri gerekiyor. Başvuru sayfasından sonra karşılarına çıkacak başvuru formunu bilgiler doğru bir şekilde doldurulup başvuru onaylanması gerekiyor. Başvuru tamamlandıktan sonra onaylanıp onaylanmadığı kısa bir süre sonra açıklanacaktır. Başvurusu onaylanan aileler için bu destek ödemesi ödenmeye başlanacak.