Doğal gaz ve elektrik fatura ödemeleri askıya alındı! Bakan Dönmez’den resmi açıklama!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı. Gelen açıklamaya göre elektrik ve doğal gaz faturalarının ödemeleri askıya alındı. İşte ayrıntılar...



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneydoğu’da meydana gelen depremden kaynaklı olarak il ve ilçelerde elektrik alt yapısını onarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “3.000’e yakın çalışanımız elektrik şebekeleri ve alt yapısını yeniden ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcıyor.” ifadelerini kullandı.



Bakan Fatih Dönmez, İskenderun Teknik Üniversitesi’ndeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Mobil Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirdiği açıklamada son zamanların en büyük felaketinin olduğu deprem bölgesinde bulunan iletim hatlarında problem kalmadığını belirtirken şehir içi dağıtım kısmındaysa çalışmaların hala sürdüğünü ifade etti.



Bakan Fatih Dönmez “Elektrik şebekelerinde ciddi hasar...”



Teknik ekiplerin deprem bölgesindeki tespitlerinde elektrik şebekelerinde ve alt yapıda ciddi hasarlar meydana geldiğini belirtirken şunları kaydetti:



“3.000’e yakın çalışanımız alt yapıyı ve elektrik şebekelerini ayağa kaldırmak için çaba sarf ediyor. Ek olarak elektrik şirketleri ve diğer bölgelerden gelen çalışanların takviyeleriyle ekip yapısını güçlendirmiş olduk.”



Genel aydınlatma devreye sokuldu



Elektrik yapısının onarılma çalışmalarının Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep merkez ve ilçelerinde hala sürdüğünü aktaran Bakan Dönmez şunları kaydetti:



“Fakat can ve mal güvenliğini öncelikli tuttuğumuz için teknik olmayan nedenlerden ötürü bazı yerleşim yerlerinde ve binalarda elektrik veremiyoruz. Enkazdan kurtarma çalışmaları hala sürüyor. Gerek arama ekipleri gerek enkazda mahsur kalan vatandaşların can ve mal güvenliği nedeniyle burada dikkatli hareket etmemiz söz konusu. AFAD ekipleriyle koordine içindeyiz. Çalışmalar tamamlandığı an, bölgelere kademeli olarak elektrik hizmeti hızlanacaktır. Özellikle ilk etapta genel aydınlat, cadde ve sokaklardaki genel aydınlatma tesislerimize aktif hale getiriyoruz. Büyük oranda bu yerlerde genel aydınlatma devreye sokuldu.”



Akaryakıt sıkıntıları gideriliyor



Bunların yanı sıra Bakan Dönmez, bölgedeki akaryakıt tedarikiyle alakalı problemlerin büyük oranda halledildiğini belirtirken, “Artık akaryakıt istasyonlarında akaryakıt temin edilebilir duruma geldi. Bu bölgelerde deprem öncesinde günlük tüketim 6 – 7 milyon litreydi. Depremle beraber bölgeye 20 milyon litre kadar arttırım yaptırıldı.” ifadelerine yer verdi.