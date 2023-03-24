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Doğal Gaz Faturası Yüksek Gelenler Buraya! Artık Yarı Yarıya Daha Az Ödeme Yapacaksınız

Artan maliyetler 2023'te bireylerin hayatını zorlaştıracak olsa da kazanılan paranın neredeyse tamamı fatura ödemeye gidiyor.

Doğal Gaz Faturası Yüksek Gelenler Buraya! Artık Yarı Yarıya Daha Az Ödeme Yapacaksınız

Doğal gaz faturasını ödemekte zorlanan vatandaşları sevindirecek çok önemli bir yardım açıklandı. Bu yöntemi kullananlar faturalarında %50 azalma görecek.

 Doğal gaz faturası yüksek olan tüketiciler artık rahat bir nefes alacak. Doğal gazın maliyeti halkın mali durumunu derinden etkilerken, İGDAŞ ve İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, insanların daha rahat nefes almasını sağlayacak bir kampanya başlattı. Duyuruya göre kampanyaya katılmak isteyenlerin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar katılmaları gerekiyor. Son yıllarda doğal gaz harcamaları en çok konuşulan konu haline geldi ve halk tepki göstermeye başladı. Doğal gaz faturasını ödemekte zorlanan kişiler için getirilen fırsat 31 Mayıs'a kadar geçerliliğini koruyor. 

Doğal Gaz Faturalarını Ödemek Artık Daha Kolay Olacak


Kışın korkutan kabusu doğal gaz faturaları da vatandaşlarda büyük endişe yaratıyor. Faturalarınızı ödemenizi kolaylaştıran yeni kampanya, İGDAŞ tarafından oluşturuldu. İGDAŞ'ın yürüttüğü kampanya kapsamında 16 banka uzlaşma sağladı.

Kurumlar, insanların sorunlarına net bir çözüm bulabilmek için bir masa etrafında toplandı. Son dakika alınan karara göre doğal gaz faturalarında tek seferlik faizsiz ödeme seçeneği sunulacak. Bu sayede tek seferde ödeme yapmak yerine taksitlendirme imkanından yararlanabilirsiniz.

Doğal Gaz Fatura Ödemesini Hangi Bankalar Kolaylaştırıyor?
 

Gelen en yüksek faturalar arasında sıklıkla doğal gaz faturaları geliyor. İGDAŞ’ın gündeminde de vatandaşların önemli bir sorunu olarak ortaya çıkan doğal gaz faturaları vardı. İGDAŞ, 16 banka ile iş birliği yaparak yeni kampanyası ile vatandaşları bir hayli sevindirecek. Bankalarla aynı masaya oturan kurumun yaptığı düzenlemenin parametreleri dahilinde ne kadar teklif verildiği de belli oldu. İGDAŞ tarafından yürütülen kampanyanın banka ve taksit ücretleri aşağıdaki gibidir:

Halk Bankası, beş taksit sağlayacak.

 Yapı Kredi ve İş Bankası'ndan dört taksit imkanı sunulacak.

Üç taksit veren bankalar arasında Albaraka, Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odeabank, QNB Finansbank ve TEB yer alıyor.

Vakıfbank ve Akbank ise iki taksit imkanı sunuyor.

 Çocuğu Olan Ailelere Ek Olarak Maddi Yardım Yapılacak

Çocuklu bir aile bu çocuk yardımı için gerekli şartlarını eksiksiz taşıyorsa, yardım ödemelerini almaya hak kazanacak. Çocuk yardımı için ailelerin ihtiyaçlarına yönelik tespitler yapılır. Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı zor durumdaki ailelere yardım sağlamaya devam ediyor. Yardım bileşenine uygun olarak aylık yardım desteğinin evdeki çocuk sayısına göre 350 ile 650 TL arasında değişeceği belirtildi. Bakan Yanık'ın açıklamasına göre, 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 4 ve üzeri çocuklu ailelere 550 TL, 5 ve üzeri çocuklu ailelere ise net bir şekilde 650 TL destek verilecek.

 

Çocuk Destek Yardımı Başvuruları Nereden Yapılıyor?
 

Bakan Yanık'ın açıklamalarının ardından, insanlar yardım bileşeni için nasıl ve nereye başvuruda bulunacaklarını sorguladılar. Bir aile, şartları yerine getirdikten sonra yardım bileşenine dilediği gibi başvurabilir ve ödemelerini PTT'den alabilir. Vatandaşlar, yardım bileşeni için e-Devlet aracılığıyla çevrimiçi olarak veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına şahsen başvurabilir.

 

Hanenin Türkiye Aile Destek programından yararlanabilmesi için kişi başına düşen toplam aylık gelirinin mevcut asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, kişi başına düşen aylık gelir 1833,45'ten az olmalıdır. İhtiyaç sahibi sayılan her vatandaş bu yardımdan kolay ve hızlı bir şekilde faydalanabilir. Halihazırda sosyal destek hizmeti alan aileler de bu yardımdan yararlanabilmektedir

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