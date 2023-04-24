Dikkat: Tuzak var! Altın kahini İslam Memiş’ten elinde altını olanlara kritik uyarı

Altın ve para piyasaları uzmanı izlenmemiş, gram altın fiyatları ile ilgili çarpıcı açıklamalarına devam ediyor. Son dönemlerde sürekli yükselen altın fiyatları ile ilgili konuşan ünlü Ekonomist, büyük tuzağa dikkat çekti. Bugüne kadar hiç böyle bir durum görmediğini belirten İslam Memiş, elinde altına olanları bu durum karşısında uyardı. Peki, altında satış için doğru zaman mı? Altın alınmalı mı yoksa satılmalı mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in dikkat çeken altın fiyatları açıklamaları haberimizde…

İSLAM MEMİŞ’TEN ÇARPICI DEĞERLENDİRME

Gram altın, Ramazan Bayramı arefesinde Kapalıçarşı’da bin 371 liraya yükselerek rekor tazeledi. Yıla bin 114 lira seviyesinden başlayan gram altın, böylece 4,5 ayda gramında 257 lira artmış oldu. Ancak bu yükselişler spekülasyon nedenli ve sağlıksız, tuzak fiyatlamalar!

Yurt içi piyasalarda döviz kurlarında üç fiyatlama oluştu:

1- Ekran fiyatı (Merkez Bankasının belirlediği)

2- Banka fiyatı (Bankaların belirlediği)

3- Serbest Piyasa fiyatı (Talebin belirlediği)

Mesela dolar için rakamlar şöyle:

1- Ekranda 19,40 lira

2- Bankalarda 20,48 lira

3- Serbest piyasalarda 20,58 lira

Dolar/TL kurunda durum böyle olunca altının gram fiyatında da üç fiyatlama oluşuyor.

Mesela gram altında rakamlar şöyle:

1- Ekranda bin 253 lira

2- Bankalarda bin 332 lira

3- Serbest piyasalarda bin 361 lira

Gördüğünüz gibi yatırımcı üç ayrı fiyatla karşı karşıya. Yatırımcı da iki tür alım yapıyor; ya banka üzerinden ya da Kapalıçarşı’dan fiziki yani gerçek rakam banka ve serbest piyasalardaki rakamlar üzerinden.

MAKAS ARALIĞI ÇOK AÇIK

Ancak bu hafta bayram öncesi, bankalarda ve Kapalıçarşı’da alım-satım makas aralığının oldukça açık olduğunu gördük. Özellikle Kapalıçarşı’da alım-satım makas aralığı çok şaşırtıcıydı. Bugüne kadar böyle bir durum görmemiştim. Sanırım bayram haftası ve seçim sürecinin aynı zamana denk gelmesinden kaynaklanıyor.

Seçim öncesi piyasalarda, sosyal medyada spekülasyonlar çok oluyor. Algısal bir süreç gördük. Diğer yandan dolar/TL kurunun psikolojik 20 lira seviyesinin üzerine yükselmesi, bayram öncesinde işçi maaşları ve emekli maaşlarının alınması, Ramazan Bayramı'nda tatilin çok tercih edilmemesi gibi etkenler de paranın döviz ve altına kaymasına neden oldu.

DOLAR TL 24-25 TL BANDINA ÇIKACAK

Talebin çok olması, sosyal medyada döviz büfelerinin önünden algısal fotoğraflar paylaşılması sürü psikolojisini desteklemiş oldu. Halbuki ortada abartılacak kadar bir şey yok.

Beş aydır tüm raporlarımda 2023’ün yaz aylarında dolar/TL kurunda 24-25 lira, altının gram fiyatında bin 450-bin 550 lira seviyelerinin görülebileceğine dair raporlarım, söyleşilerim ve röportajlarım var.

Analistlerin, ekonomistlerin ve uzmanların görüşü de böyle. Bu beklentide herkes hemfikir.

Hem döviz hem de gram altın tarafında makas aralıkları gün geçtikçe açılmaya devam ediyor.

Gram altın, bankalarda 85 lira Kapalıçarşı’da 17 lira alım-satım makas aralığı var.

Ons altın (xau/usd), Çarşamba günü 2 bin 20 dolar seviyesinden bin 970 dolar seviyesine geriledi.

50 dolar gerilemesi ve düzeltme yapması bu yönden önemliydi.

Düşüş olmadan önce yatırımcıya uyarılarda bulunmuştum.

ELİNDE ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Normal şartlarda gram altın, ons altından olumsuz etkilenerek serbest piyasalarda bin 300 lira seviyesinin altına sarkması gerekirdi.

Ancak spekülasyon fiyatların yüksek kalışına neden oluyor.

Yatırımcı ne yapmalı?

İki tür yatırımcı var:

1- Elinde altın bulunduran

2- Alım için geciken yeni alacaklar

Elinde altın bulunduran yatırımcı kesinlikle satış için acele etmemeli.

Yıl içinde yeni rekorlar göreceğiz.

Bin 450-bin 550 lira seviyeleri gibi.

Almayı ihmal etmiş yatırımcı ise piyasaların normalleşmesini beklemeli.

Daha alt seviyelerden alım fırsatları bulacaktır.

Piyasalarda fırsatlar bitmez.

Uzun vadeli yatırımcı olun.

Kısa vadedeki dalgalanmalar, tuzak fiyatlamalardır.

Fiyata değil, miktara odaklanın.

İyi bayramlar diliyorum…