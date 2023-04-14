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Devletten tek seferlik karşılıksız 15.000 TL’ye kadar ödeme! Başvurular devam ediyor

Vatandaşlara devletten tek seferde, karşılıksız 15.000 TL ödeme yatıyor. Başvurular hala devam ediyor. İşte tek seferlik karşılıksız 15.000 TL devlet ödemesinin tüm detayları haberimizde...

Devletten tek seferlik karşılıksız 15.000 TL’ye kadar ödeme! Başvurular devam ediyor

Devletten çeşitli programlar dahilinde vatandaşlara sık sık yardımlar gerçekleştirilmektedir. Gerekli durumlarda ödemeler aylık olarak vatandaşlara yatırılırken, bazı durumlarda tek seferlik yapılabilmektedir ya da belirli aralıklarla nakdi yardım sağlanabilmektedir. Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hali hazırda vatandaşlara birçok alanda sosyal yardımlar sağlanmaktadır. 


Devletin sağladığı tek seferde 15 bin TL yardım desteği ise maddi anlamda zorluk yaşayan vatandaşlar için sağlanmaktadır. Bazı şartları taşıyan vatandaşlara 1 kerelik olarak ödenmektedir. Peki, bir kerelik ödenen 15.000 TL devlet yardımının şartları nelerdir? Kimler başvuru yapabilir? İşte tüm detaylar haberimizde... 


2.000 - 15.000 TL ARASI NAKDİ DEVLET DESTEĞİ 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan 2 bin TL ile 15 bin TL arasındaki yardım ödemesi için başvurular e-Devlet adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak ikametgaha bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da başvuru işlemleri sağlanabilmektedir. Akabinde vatandaşların bilgilerinin incelenmesiyle 2 bin TL ile 15 bin TL arasında ödeme yatırılmaktadır. Ödemeler PTT ya da Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 


TEK SEFERLİK 15.000 TL YARDIM BAŞVURUSU 


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla vatandaşların müracaat etmeleri halinde 15 bin TL’ye kadar olan ödemeler yatırılmaktadır. Ek olarak e-Devlet adresi üzerinden de tek seferlik yardım başvurusu yapılabilmektedir.  
https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru linkinden ihtiyacı olan vatandaşlar tek seferlik yardım başvurusunu 7 gün 24 saat gerçekleştirebilmektedir.  


TEK SEFERLİK YARDIMA KİMLER BAŞVURABİLİR 


Tek seferlik yardım başvurusu yapacak olan kişilerin belirli şartlar taşıması gerekmektedir. Şu kişilere tek seferlik yardım ödemesi yapılmaktadır: 


Kirada oturanlar ve çalışmayan vatandaşlar, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve çalışmayanlar ile depremzede ve afetzede olanlara, ikamet ettiği ev hasarlı olanlara, asgari ücretten daha az geliri sahip olan hanelere, hali hazırda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan destek alanlara ödemeler yatmaktadır. 

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