Devletten iş arama yardımı başvurusu başladı! İş bulana kadar aylık yatırılacak

Devlet, vatandaşları işe yönlendirme süreci için çalışmalarını sürdürüyor. İŞKUR vasıtası ile yapılacak olan sosyal yardım ödemesinde miktar 2.385 TL. İş arayan konumunda olan vatandaşlar için devlet tarafından yapılacak olan 2.835 TL sosyal yardım ödemelerinden şartları uyanlar yararlanabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde düzenlenen yardımla ilgili Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise işe başlama yardımı ödemeleri için de zam geldi. İşte işe başlama yardımı hakkında detaylar...



2023 İŞKUR İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI



İŞKUR vasıtası ile yapılan 3294 sayılı kanun çerçevesindeki destekten 18 ila 55 yaş aralığında olan vatandaşlar yararlanabilmektedir. Vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından değerlendirilerek İŞKUR’un yapacağı işe başlama sosyal yardım ödemesi için 2023 miktarı belirlendi.

İŞKUR vasıtası ile işe yönlendirilen vatandaşlar için ödemeler aylık yatmaktadır. Bildirimin Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine yapılması halinde 30 gün içinde yatmaktadır. 1 senede 3 kere, toplamda asgari ücret kadar yapılan ödemenin 2023 için zamlı tutarı ise 2 bin 835 TL olarak açıklandı.



İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI BAŞVURUSU



İşe yönlendirme yardımından faydalanarak iş arama sürecinde maddi sıkıntılarına çözüm bulmak isteyen vatandaşlar İŞKUR’a bildirimde bulunmalıdır. Bizzat İŞKUR müdürlükleri üzerinden ya da ALO 170 üzerinden detaylı bilgi alınabilmektedir. 18 ila 55 yaş arasında olan vatandaşların başvuruları alınmaktadır.



İŞE BAŞLAMA YARDIMI



İşe başlama yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar içinse Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üstünden inceleme yapılmaktadır ve SGK üzerinde işe başlama bilgisi olan vatandaşlara sosyal yardım ödemesi 60 günde sağlanmaktadır.