Devletten İhtiyaç Sahiplerine 6750 TL Yardım Ödemeleri Başladı! Temmuz'un İlk Haftasında Hesaplara Yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Temmuz ayının ilk haftasında hesaplara 6.750 TL nakit sosyal yardım ödemesi yatırılacak. Başvurular başladı ve ödemeler hesaplara yatırılıyor. Detaylar haberimizde sizlerle...

Geçim sıkıntısı yaşayan ve başta mutfak ihtiyacı olmak üzere temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Koordinesinde devam eden sosyal yardımlar çerçevesinde; 6750 TL nakit yardım ödemesi yapılacağı duyuruldu. 2024 yılı Temmuz ayının ilk haftası itibariyle Pazar gününe kadar ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. Sosyal ve Ekonomik Destek ile Aile Destek Paketi olarak açıklanan sosyal yardımlardan sadece başvuru yapan hak sahipleri yararlanabilecek.

Devlet tarafından verilen sosyal yardımlar Temmuz ayında da hız kesmeden devam ediyor. Başvurular başladı. Başvuru yapmakta gecikmeyen ve şartları taşıyan tüm vatandaşlar, sosyal yardım ödemelerinden, ayni ve nakdi yardımlardan yararlanabilecek.

TEMMUZ AYININ İLK HAFTASINDA 6750 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Valilikler ve Kaymakamlıklar tarafından başvurular alınmaya başlandı. Öte yandan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na da başvuru yapılabilecek. Hane içi gelirinin kişi başına düşen miktarı asgari ücretin 4'te 1'inden az olan vatandaşlar, sosyal yardım ödemesi almak için şartları sağlamış olacak. Diğer taraftan başvuru sahiplerinin üzerine kayıtlı taşınır veya taşınmaz herhangi bir malvarlığının veya Devletten, SGK'dan düzenli olarak aldıkları bir ödemenin de bulunmaması gerekiyor.

ÖDEMELER PTT VE BANKA HESAPLARI ÜZERİNDEN YATIRILACAK

Başvuruları onaylanıp hak sahipliği tescil edilen vatandaşlara ödemeler PTT ve banka hesapları üzerinden yatırılacak.