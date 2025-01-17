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Devletten günlük 850,16 TL cep harçlığı!

Mesleki eğitim kursları, hem meslek edinmek isteyenler hem de mevcut meslek becerilerini geliştirmek isteyen bireyler için büyük fırsatlar sunar.

Devletten günlük 850,16 TL cep harçlığı!

İş gücüne katılımı artırmayı ve işsizlikle mücadeleyi hedefleyen bu kurslar, katılımcıların istihdam edilebilirliğini güçlendirmeyi amaçlar.

Mesleki Eğitim Kurslarına Kimler Başvurabilir?

Mesleki eğitim kurslarına başvuru yapabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

İşsiz olmak ve Kurum kaydının bulunması,

15 yaşını tamamlamış olmak,

Mesleğin gereklerine uygun özel şartları taşımak,

Aynı meslekle ilgili daha önce kurs/program almamış olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

Emekli olmamak,

Kurslarda yer alan kişinin yüklenici ile birinci veya ikinci derece kan hısımı olmamak,

Kurslardan yasaklı olmamak.

Mesleki Eğitim Kurslarının Süresi ve Yapısı

Mesleki eğitim kurslarının süresi, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmeyecek şekilde düzenlenir. Kursların toplam süresi ise 160 fiili günü geçemez. Bu yapı, katılımcıların hem yeterli eğitim almasını hem de kurs sürecini verimli bir şekilde tamamlamasını sağlar.

Mesleki Eğitim Kurslarında Sağlanan Destekler

Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere, kurs süresince belirli zaruri gider ödemeleri yapılmaktadır. Bu ödemeler, belirli meslek gruplarına göre farklılık gösterebilir. Örneğin:

İŞKUR tarafından belirlenen mesleklerde 850,16 TL,

Diğer mesleklerde 595,11 TL,

Uçak bakım teknisyeni ve tren makinisti mesleklerinde 850,16 TL kursiyer zaruri gideri ödenmektedir.

Kursiyerlerin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Bölgesel Destekler ve Ekstra Yardımlar

Özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri) illerinde 2024 yılı boyunca yapılan mesleki eğitim kurslarına katılanlar için günlük kursiyer zaruri gideri, belirlenen tutarlara ek olarak %30 artırımlı ödenecektir.

Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Kurslar

Engelli ve eski hükümlü bireyler için ayrı kurslar düzenlenmektedir. İstihdam garantisiz kurslarda 196,18 TL, istihdam garantili kurslarda ise 261,57 TL kursiyer zaruri gideri ödenmektedir.

Kurs Katılımcılarının Aldığı Belgeler

Mesleki eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı Kurs Bitirme Belgesi/Sertifikası verilmektedir. Bu belgeler, katılımcıların iş gücü piyasasında daha kolay yer edinmelerine yardımcı olur.

Kaynak: Daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için İŞKUR’un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: İŞKUR Mesleki Eğitim Kursları

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