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Devletten full destek, işyeri sahipleri vergiden muaf olacak! Prim kazançları 40.000 TL olacak!

İşyeri sahipleri vergiden muaf olacak! Prim kazançları 40.000 TL’yi geçecek. İşte devletin vereceği desteğin tüm detayları...

Devletten full destek, işyeri sahipleri vergiden muaf olacak! Prim kazançları 40.000 TL olacak!

Kendi işini kurmak isteyen milyonlarca genç için devlet yeni bir teşvik sundu. Bu teşvik kapsamında genç girişimciler için 3 sene vergi ödemesi olmayacak ve 1 sene prim teşviki verilecek. Bu sene için 150 bin TL altında olan kazançlara ise istisna yapılacak. Böylelikle genç girişimciler 26 bin 500 TL daha kar elde etmiş olacak. Ayrıca prim kazançları tam 41 bin 433 TL’yi bulacak.  


Devlet, kendini işini kurmak isteyen genç girişimciler için destek alanını iyice genişletti. Bu kapsamda prim kolaylığı ve vergi muafiyeti geldi. 1 sene prim ve 3 sene de vergi teşviği devletten genç girişimciler için geldi.  


SENELİK ARTIŞ YAPILACAK 


18 ila 29 yaş arasında olan genç girişimciler için 3 sene vergi istisnası ilk defa uygulanacak. Girişimci olarak iş yeri açmış ve artık vergi vermekle sorumlu olan gençler 3 vergi senesi süresince kazançlarının 75 bin TL’lik bölümü için ödeme yapmıyorlardı. Bu tutara güncelleme geldi ve senelik yeniden değerleme oranına göre ikinci dilim miktarına bakılarak uygulanmasına karar verildi. 


Yani böylelikle istisna miktar bu sene 150 bin TL olacak. 150 bin TL’ye varan kazançları için genç girişimcilerden vergi alınmayacak. 2022’de 75 bin TL iken genç girişimciler 13 bin 750 TL’den az vergi ödemişken, 2023 yılı için 150 bin TL olan gelirleri için tam 26 bin 500 TL ödememiş olacaklar. Bu vergi avantajı ise seneden seneye artarak genç girişimciler için daha çok kolaylık sağlayacak. 


PRİM ÖDEMELERİNDEN KAR ELDE EDİLECEK 


Devletin sağladığı genç girişimci prim teşviğinden ilk kez yararlanarak işyerini açan gençler için SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), Bağ-Kur’dan kaydını gerçekleştiren 18 ila 29 yaş aralığındaki gençler için bu teşvikleri sunacak. Bunun içinse ufak bir şart söz konusu. 


İşyerini açan genç girişimci bilfiil çalışıyor olmalı ya da kendisi tarafından iş yerinin sevk ve idaresinin sağlanıyor olması gerekmektedir. Böylelikle 1 sene Bağ-Kur primleri Hazine tarafından prime esas kazanç alt sınırına göre hesaplanarak yatırılacaktır. Bu da genç girişimciler için ödeyecekleri paranın kendilerine kalması anlamına gelecek. İşyerini açmış girişimci şu anki asgari ücrete göre 3.452,76 TL, senelik ise 41.433 TL devletten prim desteği almış olacak. Yani böylelikle bu tutar cepten çıkmayacak. 


GENÇ GİRİŞİMCİ 3 SENE VERGİ TEŞVİKİ ŞARTLARI 


3 sene devletin verdiği vergi teşviği ve 1 senelik prim teşvikinden yararlanmak isteyenler için kanuni süre içinde işe başlamanın bildirimi yapılmalıdır. İşyerinde bilfiil çalışıyor olmalı ya da sevk ve idaresini sağlamalıdır. Ortalık söz konusu ise ortağın da şartları taşıması gerekmektedir.  


Üçüncü dereceye kadar olan akrabaların mesleki faaliyetin ya da işletmenin devralınmaması gerekmektedir. Ayrıca mevcut olan işyerine sonradan ortaklıklarda teşvik geçerli değildir. 

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