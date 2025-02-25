Devletten ev hanımlarına emeklilik desteği

Ev hanımlarının emeklilik hakkı için önemli detaylar gün yüzüne çıkıyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olacak? Ev hanımlarının nasıl emekli olacaklarına dair henüz net bilgiler açıklanmamıştı. Son günlerde bu uygulamanın detayları belli olmaya başladı. İşte ev hanımlarının emeklilik süreçleri hakkında bilmeniz gerekenler.

Prim Desteği Verilecek!

Ev hanımlarının emekliliği için dikkat edilmesi gereken en önemli husus, SSK yerine Bağkur üzerinden işlem yapılacak olmasıdır. Ev hanımları, dışarıdan isteğe bağlı sigorta yatırarak prim toplayacaklar. Aylık prim ödemelerinin üçte biri ise devlet tarafından karşılanacak. Bu, ev hanımlarının emeklilik sürecinde önemli bir destek sağlayacak.

4500 Gün Yetecek!

SSK ve Bağkur için yapılacak eşitleme, ev hanımları için erken emeklilik kapılarını aralayacak. Yapılacak düzenlemeye göre, Bağkur’lu ev hanımları emeklilik için 7,200 prim günü ile avantaj elde edecek. Ayrıca, kısmi emeklilik koşulu 4,500 güne düşürülecek. Yani ev hanımları, 4,500 prim günü ile emekli olma hakkına sahip olacaklar. Bu süreçte, 10 veya 15 yıl prim yatırma koşulu ile emekli olabilecekler.

Emeklilik Yaşında İndirim!

Ev hanımlarının yaş şartında indirim sağlanacak. Normalde bir Bağkur’lu kadın, kısmi emeklilik için 5,400 gün ile 58 yaş şartından yararlanabiliyordu. Ancak ev hanımları için prim süresi 4,500 güne indirildiği gibi yaş şartında da indirim uygulanacak. Çocuk sayısına göre emeklilik yaşında indirim yapılması planlanıyor. Henüz ne kadar bir indirim uygulanacağı kesinleşmemiş olsa da, doğum borçlanması kapsamında bir çocuk için iki yıl borçlanma hakkı verildiği gibi, emeklilik yaşında da çocuk başına 2 yaş indirim uygulaması ihtimali bulunmaktadır.

Yıpranma Hakkı ile Ek Prim Desteği!

Ev hanımlarına, yıpranma hakkı ile ek prim desteği de sağlanacak. Her prim yatırdıkları yıl için en az 90 gün yıpranma hakkı elde edecekler. 10 yıl prim yatıran bir ev hanımı, 900 günlük yıpranma hakkı kazanacak. Böylece 10 yıl dışarıdan prim yatıran ev hanımı, toplamda 4,500 günü tamamlayarak yaş şartını yerine getirerek emekli olabilecek.

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Sitesi: csgb.gov.tr

Derleme: gazeteoku.com