Devletten destek; 0.59 faiz oranı ve 180 ay vade fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında düşük faizli konut kredisi desteği sunacağını açıkladı. Bu destekle birlikte vatandaşlar 0.59 faiz oranı ile uzun vadeli konut kredisi çekebilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 12 banka ile anlaşma sağlandığı ve düşük faizli kredi seçeneklerinin devreye alındığı belirtildi.

Kentsel Dönüşüm Konut Kredisi Nedir ve Kimler Yararlanabilir?

Kentsel dönüşüm kredisi, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı statüsüne giren binalarda oturan ev sahipleri, kiracılar ve hak sahiplerine sunulan bir finansman desteğidir. Bu kredi sayesinde eski yapılar yerine daha güvenli ve dayanıklı binaların inşası teşvik edilmektedir.

Krediden faydalanabilecek kişiler:

✅ Riskli bina sahipleri: Mevcut binasını yıkıp yeniden inşa etmek isteyen mal sahipleri.

✅ Kiracılar: Riskli yapılarda en az 1 yıl oturmuş olan kiracılar, farklı bir ev almak için bu krediden faydalanabilir.

✅ Hak sahipleri: Riskli yapı olarak tespit edilen binalarda sınırlı ayni hak sahibi olanlar veya başka bir konut almak isteyen malikler.

Başvurular e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalara doğrudan yapılabilir.

Hangi Bankalar Kentsel Dönüşüm Kredisi Veriyor?

Devlet destekli konut kredisi kampanyasına 12 banka dahil oldu. Anlaşmalı bankalar şunlardır:

🏦 Vakıfbank

🏦 Halkbank

🏦 Akbank

🏦 Yapı Kredi Bankası

🏦 Denizbank

🏦 Garanti BBVA Bankası

🏦 QNB Finansbank

🏦 İş Bankası

🏦 Kuveyt Türk Katılım Bankası

🏦 Türkiye Finans Katılım Bankası

🏦 ING Bank

🏦 TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Kentsel Dönüşüm Kredisi Faiz Oranları ve Vade Süresi

Bakanlık tarafından sağlanan faiz desteği, her bankanın mevcut konut kredisi faiz oranı üzerinden uygulanmaktadır. Örneğin:

Vakıfbank konut kredisi faiz oranı %1,29 olarak belirlenmiştir.

Eğer konut A sınıfı enerji verimliliğine sahipse, %0.70 faiz indirimi uygulanarak faiz oranı %0.59’a kadar düşürülebilir.

Maksimum vade süresi 180 ay (15 yıl) olarak belirlenmiştir.

Bu sayede çok daha uygun taksitlerle ev sahibi olmak mümkün hale geliyor.

Kredi fırsatlarından yararlanmak için anlaşmalı bankalarla iletişime geçebilir veya e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

📢 Unutmayın! Başvurular sınırlı süre için geçerli olabilir. Eğer ev sahibi olmayı planlıyorsanız, fırsatı kaçırmamak için erken hareket edin!

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Kaynak: Gazeteoku.com