GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Devletten destek; 0.59 faiz oranı ve 180 ay vade fırsatı

Ev sahibi olmayı hayal edenler için devletin sağladığı destekler artmaya devam ediyor.

Devletten destek; 0.59 faiz oranı ve 180 ay vade fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında düşük faizli konut kredisi desteği sunacağını açıkladı. Bu destekle birlikte vatandaşlar 0.59 faiz oranı ile uzun vadeli konut kredisi çekebilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 12 banka ile anlaşma sağlandığı ve düşük faizli kredi seçeneklerinin devreye alındığı belirtildi.

Kentsel Dönüşüm Konut Kredisi Nedir ve Kimler Yararlanabilir?

Kentsel dönüşüm kredisi, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı statüsüne giren binalarda oturan ev sahipleri, kiracılar ve hak sahiplerine sunulan bir finansman desteğidir. Bu kredi sayesinde eski yapılar yerine daha güvenli ve dayanıklı binaların inşası teşvik edilmektedir.

Krediden faydalanabilecek kişiler:

✅ Riskli bina sahipleri: Mevcut binasını yıkıp yeniden inşa etmek isteyen mal sahipleri.

✅ Kiracılar: Riskli yapılarda en az 1 yıl oturmuş olan kiracılar, farklı bir ev almak için bu krediden faydalanabilir.

✅ Hak sahipleri: Riskli yapı olarak tespit edilen binalarda sınırlı ayni hak sahibi olanlar veya başka bir konut almak isteyen malikler.

Başvurular e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalara doğrudan yapılabilir.

Hangi Bankalar Kentsel Dönüşüm Kredisi Veriyor?

Devlet destekli konut kredisi kampanyasına 12 banka dahil oldu. Anlaşmalı bankalar şunlardır:

🏦 Vakıfbank
🏦 Halkbank
🏦 Akbank
🏦 Yapı Kredi Bankası
🏦 Denizbank
🏦 Garanti BBVA Bankası
🏦 QNB Finansbank
🏦 İş Bankası
🏦 Kuveyt Türk Katılım Bankası
🏦 Türkiye Finans Katılım Bankası
🏦 ING Bank
🏦 TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Kentsel Dönüşüm Kredisi Faiz Oranları ve Vade Süresi

Bakanlık tarafından sağlanan faiz desteği, her bankanın mevcut konut kredisi faiz oranı üzerinden uygulanmaktadır. Örneğin:

Vakıfbank konut kredisi faiz oranı %1,29 olarak belirlenmiştir.

Eğer konut A sınıfı enerji verimliliğine sahipse, %0.70 faiz indirimi uygulanarak faiz oranı %0.59’a kadar düşürülebilir.

Maksimum vade süresi 180 ay (15 yıl) olarak belirlenmiştir.

Bu sayede çok daha uygun taksitlerle ev sahibi olmak mümkün hale geliyor.

Kredi fırsatlarından yararlanmak için anlaşmalı bankalarla iletişime geçebilir veya e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

📢 Unutmayın! Başvurular sınırlı süre için geçerli olabilir. Eğer ev sahibi olmayı planlıyorsanız, fırsatı kaçırmamak için erken hareket edin!

Lütfen yorum bırakmayı unutmayın

Kaynak: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti
Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim? Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim?
Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
SON HABERLER
Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç
Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü
İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak... İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak...