Devletten dar gelirliye destek ödemesi! Başvuru ekranı açıldı: TCKN ile e-Devlet’ten başvurun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu sosyal yardım ve destek ödemeleri nisan ayında da devam ediyor. Devlet yardımı almak isteyen Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları ya da e-devlet'ten başvuru ekranına girerek T.C kimlik no ile başvuru yapabiliyor. Eğitim yardımı, malüllük yardımı, gıda yardımı, doğalgaz yardımı ve elektrik faturası yardımı için tek bir şart aranıyor. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım başvuru ekranı ve başvuru şartları haberimizde…

Dar gelirli, ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak sosyal yardım ve destek ödemesi yapılıyor. Aile Bakanlığı tarafından sağlanan yardım ödemeleri başvuru şartı ile hesaplara yatıyor. Bakanlık gıda yardımı, eğitim yardımı, fatura yardımı, aile yardımı başta olmak üzere birçok farklı kalemde sosyal yardım imkanı sunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı sosyal yardım ve destek ödemelerinden faydalanmak isteyenler için başvuru ekranı açıldı. Özellikle her ay düzenli olarak yapılan SED yardımı başvuru şartları ve başvuru adresleri bakanlık tarafından duyuruldu.

NİSAN AYI SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI BAŞLADI

Devlet yardımı almak isteyen Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler için nisan ayı sosyal yardım başvuruları başladı. 15 Nisan'da hesaplara yatacak yardım ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından ya da e-devlet'ten başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne de giderek başvuru yapmak mümkün. Aile Bakanlığından devlet yardımı almak isteyen vatandaşlardan aranan şartlar da belli oldu.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Bakanlığı Sosyal Yardım başvurusu yapmak isteyenlerden aranan bazı şartlar açıklandı. En önemli Kriter hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması. Bu şarta uygun olanlar başvuru işlemlerini yapabilir. Ancak bazı yardımlar için özel şartlar da aranıyor. Örneğin SED yardımı için okula giden çocuğunuzun olması gerekiyor. Engelli maaşı alabilmek için engelli kişinin sağlık raporu isteniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aranan sosyal yardım başvuru şartlarının tamamına Bakanlığı resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Ancak sosyal yardım parası için genel olarak aranan başvuru şartları şu şekilde:

* Her hangi bir sosyal güvencesi bulunmayan

* Maddi zorluk içerisinde olan

* Kirada yaşayan

* Hanede okuyan çocuk varsa

* Engelli ve yaşlı birey var

* Devletten düzenli olarak sosyal yardım alan

* Kronik hastalar

NİSAN AYI ÖDEMELERİ PTT'DEN YAPILACAK

Aile Bakanlığı, başvurusu onaylanan vatandaşlara nisan ayı ödemelerini PTT üzerinden yapacak. Sosyal yardım ödemesi almaya hak kazanan kişiler PTT şubelerine T.C kimlik kartı ile birlikte giderek ödeme alabilecek. Aynı zamanda başvuru esnasında Banka hesabı belirtenlere Ziraat Bankası hesap numaraları olması halinde ödemeler Banka hesabı aracılığı ile de yapılabiliyor.