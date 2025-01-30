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Devletten aylık 10.125 TL yardım; PTT'den alabilirsiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara yönelik önemli bir destek programı başlattı.

Devletten aylık 10.125 TL yardım; PTT'den alabilirsiniz

Bakanlık, Tüberküloz (verem) ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) gibi ciddi hastalıklarla mücadele eden bireylere yıllık 121 bin lira tutarında yardım sağlayacak.

Aylık 10.125 TL Yardım

Bakanlık tarafından başlatılan yeni yardım programı, özellikle tıbbi bakım ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan hastalar ve aileleri için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu ödemeler, hastalık nedeniyle maddi zorluklar yaşayan kişilere aylık 10.125 TL şeklinde yapılacak. Söz konusu yardım, düzenli olarak hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak veya PTT şubeleri aracılığıyla nakit olarak alınabilecek.

Devletten aylık 10.125 TL yardım; PTT'den alabilirsiniz3

Desteklenen Hastalıklar ve Başvuru Süreci

Tüberküloz ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalıkları, özellikle uzun süreli tedavi ve bakım gerektiren rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara sağladığı finansal destekle, hasta yakınlarının bakım yükünü hafifletmeyi ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Yardım programına başvuru yapmak isteyen vatandaşların belirli şartları yerine getirmeleri ve başvurularını Bakanlık tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak yapmaları gerekiyor.

Devletten aylık 10.125 TL yardım; PTT'den alabilirsiniz3

Bu tür destekler, devletin sosyal yardımlaşma ve dayanışma adına önemli bir adım atması olarak değerlendiriliyor. Yardım, bu hastalıklarla mücadele eden ailelere ekonomik açıdan ciddi bir rahatlama sağlarken, sosyal güvenlik sisteminin gücünü de gösteriyor.

Kaynak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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