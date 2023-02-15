Devletten 5100 TL öğrenci yardımı! Başvuru ekranı bu sabah açıldı. Devlet, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara farklı yardım ödemeleri ile destek olmayı sürdürüyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım ödemelerinin yanı sıra bu ailelerin eğitim gören çocuklarına da öğrenci yardımı sağlanıyor. Özellikle artan Hayat pahalılığı nedeniyle çocuklarının okul masraflarını karşılamakta güçlük çeken aileler başvuru yaparak devletten maddi destek alabiliyor. Verilen destekler ilkokul ortaokul lise ve üniversite öğrencilerine kademelerine göre farklı tutarda ödeniyor.

Bugün devletten öğrenciler için yeni bir sosyal yardım duyurusu geldi. İlköğretim ortaöğretim lise ve üniversitede okuyan Dar gelirli ailelerin çocuklarına en az 5100 TL devlet yardımı verilecek. Yani devlet öğrencilere 5100 TL aylık maddi yardım sağlayacak. Öğrencilere devlet yardımı için başvuru şartları da açıklandı.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE TEŞVİK İÇİN DEVLET BURSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sosyal yardım alan ailelerin başarılı olan çocuklarına devlet bursu verileceğini duyurmuştu. Bu yardım ödemesi sadece sosyal yardım imkanlarından faydalanan ailelerin devlet okullarında eğitim gören ve derslerinde başarılı olan öğrencileri için sağlanacak. Başarı teşvik bursu, 5100 TL'den başlıyor. Öğrencilerin eğitim kademesine göre verilen bu burs asgari ücret tutarına kadar yükseliyor. Yani 8.506 TL'ye kadar başarı teşvik bursu ödemesi yapılıyor.

BAŞARI TEŞVİK BURSU NASIL ALINIR?

Sosyal yardım alanı ailelerin devlet okullarında okuyan çocukları için başlatılan başarı teşvik yardımı devam ediyor. Yılda iki defa ya mahsus olarak verilecek olan bu yardım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz." demişti.

Gelen son bilgilere göre başarı teşvik bursu almak için herhangi bir başvuru yapmaya gerek yok. Devlet bu konuda tespitleri yapıyor ve dar gelirli ailelerin başarılı çocuklarının hesaplarına burs ödemesini yatırıyor.